«اللجنة الاقتصادية» بعجمان تطلع على الممارسات الزراعية

المصدر: (عجمان - وام)

اطلعت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية لعام 2020 التابعة للمجلس التنفيذي في عجمان خلال انعقاد أعمال الجلسة السادسة لهذا العام عن بعد، على أبرز التطورات الاقتصادية التي تشهدها إمارة عجمان ومستجدات القطاع الاقتصادي وأفضل الممارسات الزراعية لبحث سبل تطوير القطاع في الإمارة.

وأكد المهندس عبد الله المويجعي رئيس اللجنة أن اعتماد الهيكل الجديد لحكومة الإمارات يعكس جهود قيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل والتعامل بشكل سريع وممنهج مع كافة المعطيات لتعزيز فرص النمو والاستدامة لكل القطاعات، مشيداً بشمولية التشكيل الجديد لجميع القطاعات، وخاصة القطاع الاقتصادي الذي يحظى باهتمام كبير من قبل قيادتنا الرشيدة. وأضاف إن الإمارات تولي قطاع الأمن الغذائي والمائي أولوية قصوى وتسهم بشكل مباشر في دعم ونمو القطاع الزراعي بشكل خاص.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز