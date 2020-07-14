لطيفة بنت محمد: "مسبار الأمل" يجسد طموح دولتنا اللامحدود ورسالة أمل للشباب العربي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة، أن دولة الإمارات وفي غضون أيام ستشارك في مهمة مذهلة تنطلق نحو الفضاء، ضمن مشروعها المنتظر لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل". والذي يجسد طموح دولتنا اللامحدود ويبعث رسالة أمل في نفوس الشباب العربي ويلهم الأجيال القادمة للاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي.

وقالت سموها وعبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنها تعتبر خطوة غير مسبوقة نحو إثراء مخزون دولة الإمارات في مجال الاكتشافات العلمية ودعم مسيرتها الرائدة لتأسيس اقتصاد مستدام مبني على المعرفة. وأضافت: "فخورة بجميع المهندسين والمهندسات من أبناء الوطن وبناته المشاركين في هذه المهمة".

وأوضحت: "إن هذا المشروع الضخم ما كان ليحدث لولا الرؤية الملهمة لقيادتنا الرشيدة واستشرافهم لمستقبل مليء بالفرص وجهودهم الدؤوبة للوصول بدولتنا إلى أعلى قمم التميز والريادة وغرس ثقافة التفاؤل وتحدي المستحيل في نفوس أبناء هذا الوطن الغالي".

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