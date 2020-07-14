«إسلامية دبي» تدعم استراتيجية المعاملات اللاورقية

المصدر: دبي- البيان

تتبنى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبدأ دفع عجلة النمو والتقدُّم الحضاري لمواكبة فعلية للوصول إلى نموذج ذكي بالكامل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تتبناها حكومة دبي الذكية، تماشياً مع أجندة دبي المستقبل، التي تدعم استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، حيث أطلقت الدائرة حُزمة من المبادرات الداعمة للبيئة، من أجل تحقيق مستقبل مستدام للطاقة.

وقال ناصر خميس مبارك – مدير إدارة تقنية المعلومات عضو فريق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية: «تحرص القيادة الرشيدة من خلال رؤية شاملة وفكر استباقي، إلى الارتقاء بمنظومة العمل لتعزيز تنافسية الدولة، وتعزيز مكانة دبي كحاضنة للإبداع ومنارة للابتكار، وترجمة لهذه الرؤى، عملت الدَّائرة على تسخير إمكاناتها التقنية، والاستثمار بكوادرها البشرية المتخصصة والمتميزة، للارتقاء بمنظومة العمل».

وتشمل المبادرات التي عملت عليها الدائرة دعماً لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، إعادة هيكلة البنية التحتية، لاسيما مبادرة التحوُّل الرقمي، دائرة بلا أوراق، أتمتة عمليات وإجراءات وخدمات الدائرة، الإفتاء الافتراضي بتقنية «الذكاء الاصطناعي»، منصة إمارات الخير للجمعيات الخيرية، أتمتة اختبارات الدارسين ومسابقات القرآن الكريم في المراكز الإسلامية، فضلاً عن مسرعات الاستخدام التقني في إدارة عمليات الدائرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز