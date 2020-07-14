تعاون بين أكاديمية أبوظبي الحكومية و«آي بي أم» لإنشاء منصة تدريب جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية أمس عن تعاونها مع شركة «آي بي أم» بهدف تعزيز المهارات الرقمية بين فئة الشباب والمهنيين المنتسبين إلى برامج أكاديمية أبوظبي الحكومية من خلال منصة IBM Digital-Nation التعليمية.

وتُعد IBM Digital-Nation منصة رقمية للتعلم والابتكار ستتوفر على سحابة «آي بي أم» خلال فترة الصيف. وقد صمّمت المنصة لتقديم المعرفة والمهارات المتقدمة في مجال التقنيات الناشئة الرئيسية، في إطار جهود الشركة العالمية لردم الفجوة في المهارات الرقمية وتمكين الشباب بالمهارات المطلوبة مستقبلاً ليصبحوا على أتم الجاهزية الرقمية.

كما ستوفر المنصة للطلاب والمجتمعات والمهنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة أحدث الإصدارات الرقمية في مجال المعرفة بما يمكّنهم من الابتكار وتطوير الحلول الرقمية الخاصة بهم وتنمية قدراتهم المهنية. وستوفر المنصة أيضاً مجموعة من البرامج التدريبية التي تركز على مهارات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة المستقبلية والناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والحوسبة السحابية، والبرمجة، وإنترنت الأشياء، الحوسبة الكمومية، وعلوم وتحليل البيانات، والأمن السيبراني..

وتم الاتفاق النهائي بين الجانبين عبر اجتماع افتراضي بحضور كل من دكتورة نعمة سالمين العامري، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية، وبشار كيلاني، المدير الإقليمي لشركة «آي بي أم» في الخليج والمشرق العربي.

وقالت دكتورة نعمة سالمين العامري: «يأتي تعاوننا مع «آي بي أم» كخطوة إضافية نحو دعم مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها أبوظبي، والتي ستؤدي دوراً مهماً في تحقيق أهداف الإمارة بالانتقال إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. ستضمن منصة IBM Digital-Nation تزويد الشباب والمهنيين بالمعرفة الضرورية وفقاً لأحدث المفاهيم الرقمية، وستمكنهم من اكتساب الخبرة بما يؤكد مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للابتكار والتكنولوجيا».

دعم المواهب

ومن جانبه، قال بشار كيلاني: «من المهم جداً تقديم الدعم للمواهب والمهنيين الشباب وتزويدهم بالمهارات الرقمية الضرورية ليكونوا أكثر قدرة على مواكبة التطورات المستقبلية.

ويعدّ اختيار أكاديمية أبوظبي الحكومية لمنصة IBM Digital-Nation دليلاً على التزامهم بتعزيز الوعي الرقمي في دولة الإمارات والمنطقة وتزويد الشباب والمهنيين بالأدوات اللازمة لإنشاء حلول جديدة ومبتكرة وستدعم المنصة نجاح برامج ومبادرات التعلم التي تقدمها أكاديمية أبوظبي الحكومية حالياً، كما ستساعد في بناء مجتمع يتمتّع أفراده بأتم الجاهزية الرقمية».

وتشمل الدورات في المنصة ثلاثة مستويات هي «المستكشف»، و«المبتكر»، و«المحترف». ويزود مستوى «المستكشف» المستخدمين بسلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة حول التقنيات الناشئة الرئيسية مع أمثلة تساعد على فهم كيفية تطبيق التكنولوجيا. أما مستوى «المبتكر» فيعدّ مقدمة عن منهج التفكير التصميمي، والأهم من ذلك أنه يوفر وصولاً إلى خدمات «IBM Cloud Lite» .

حيث يمكن لأفكار وحلول المستخدمين الخاصة أن ترى النور على الإنترنت. وأخيراً، تم تصميم مستوى «المحترف» ليوفر للمستخدمين القدرة على اكتساب مهارات جديدة تتماشى مع متطلبات الوظائف مثل تطوير تطبيقات الويب، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وعلوم البيانات، والبلوك تشين. ولدى إكمال كل دورة، سيحصل الطلاب على شهادة اعتماد رقمية من «آي بي أم».

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