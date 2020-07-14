محاضرة عن بُعد للتوعية بترشيد استهلاك المواد الغذائية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، فعالية «عاصمتي» عن بُعد، بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وذلك بهدف توعية الجمهور بأهمية الحد من الهدر الغذائي، وترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف في الموارد الغذائية، وتحقيقاً لأولويات البلدية في إشراك كافة الفئات في المسؤولية المجتمعية وتفعيل دورهم في تنمية الإمارة والحفاظ على مواردها، ودعم جهود الدولة باتباع السلوكيات الإيجابية للمحافظة على الموارد الطبيعية.

وناقشت المحاضرة، التي عقدت عن بُعد من خلال البث المباشر على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة ببلدية مدينة أبوظبي، أضرار الهدر الغذائي وآليات علاجه، كما تم عرض فيديو توعوي حول موضوع المحاضرة، بالإضافة إلى تقديم الكثير من النصائح التي هدفت إلى نشر الوعي عن البيئة والاستدامة واستثمار الموارد المتوفرة والتقليل من الهدر.

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