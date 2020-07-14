شرطة رأس الخيمة تدشن «سلامة مركبتك تعني سلامتك»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

دشن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، الحملة الرئيسية «صيف مروري آمن»، والتي أطلقتها وزارة الداخلية، متمثلة في الإدارة العامة للتنسيق المروري والحملة الفرعية المنبثقة منها تحت شعار «سلامة مركبتك تعني سلامتك»، والتي تستمر ثلاثة أشهر للتوعية بشأن أمن وسلامة المركبات خلال فترة الصيف.

حضر التدشين، العميد عبد الله خميس الحديدي، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، والعميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة.

إستراتيجية

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة أن الهدف من تنظيم هذه الحملة تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى نشر وتعزيز الأمن والأمان في الطرق من خلال نشر التوعية والتثقيف بالقوانين المرورية، عبر توعية السائقين بأهمية الصيانة الدورية للمركبة.

من جانبه أكد العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات، أن إدارة المرور ودورية «ثقّف المرورية» حريصتان على رفع الوعي بين السائقين بمخاطر عدم صيانة المركبة واستخدام الإطارات التالفة أو المنتهية الصلاحية سعياً لتفادي حوادث انفجار الإطارات التي تزيد خلال هذه الفترة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة حركة التنقل بين المدن الأخرى خاصةً خلال أوقات العُطلات.

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