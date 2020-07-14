طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية، وقد تكون ركامية بعد الظهر.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- أن الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 - 30 تصل إلى 38 كم/س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:51، والمد الثاني عند 21:06، والجزر الأول عند الساعة 13:39، والجزر الثاني عند الساعة 04:48.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:32، والمد الثاني عند الساعة 07:25، والجزر الأول عند الساعة 10:53، والجزر الثاني عند الساعة 00:30.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 32 70 15 دبي 41 33 60 20 الشارقة 42 31 65 20 عجمان 39 33 65 25 أم القيوين 40 32 70 25 رأس الخيمة 41 32 65 20 الفجيرة 35 32 80 35 العين 46 32 45 15 ليوا 47 30 80 20 الرويس 41 33 75 20 السلع 42 32 70 25 دلما 39 32 80 35 طنب الكبرى 38 31 85 40 طنب الصغرى 38 31 85 40 أبو موسى 38 31 85 40.

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