100 % عودة موظفي حكومة الشارقة إلى مقر العمل اعتباراً من الأحد

المصدر: الشارقة - البيان

بتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أعلنت دائرة الموارد البشرية عودة جميع موظفي دوائر وهيئات حكومة الشارقة إلى مقر العمل بنسبة 100% اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 19 يوليو الجاري.

وأوضح التعميم ضرورة التزام كافة الجهات باتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الجسدي بين الموظفين، وجاهزية البيئة المكتبية وفق التدابير الوقائية التي تسمح بعودة الموظفين بنسبة 100% ومباشرة العمل باطمئنان. وتحديد استقبال عدد المراجعين ضماناً للسلامة العامة. كما نوه إلى التقليل من العمالة المساعدة وفقاً لحاجة العمل.

وحصر التعميم استثناء العودة إلى مقر العمل مع استمرار العمل عن بعد لفئة الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة، بحيث يثبت ذلك بموجب تقرير طبي.

توجيهات

وأوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن القرار جاء تنفيذاً للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضمن الخطة الشاملة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في إمارة الشارقة.

وبين أنه تم مسبقاً تعميم اللوائح التفصيلية التي تحوي الاستعدادات التي على جميع الجهات اتخاذها لاحتواء عودة كافة الموظفين إلى مكاتبهم.

وتمت المتابعة معهم بشأن اشتراطات الصحة والسلامة المهنية لضمان توفير بيئة مكتبية آمنة تحقق استمرارية الأعمال باطمئنان. كما تم توضيح كافة الإرشادات والتدابير الخاصة بهذه المرحلة عبر دليل العودة إلى العمل لدوائر وهيئات حكومة الشارقة الذي أصدرته الدائرة مسبقاً وتم إدراجه في الموقع الإلكتروني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز