عمران شرف: التأجيل متوقع ونافذة إطلاق "مسبار الأمل" مستمرة حتى 3 أغسطس

المصدر: البيان الإلكتروني

قال عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت اليوم إن اليابان تواجه حالياً عدم استقرار في الأحوال الجوية وعليه تقرر تأجيل إطلاق المسبار حماية له وحفاظا على جهود سنوات من العمل، وتاريخ إطلاق المسبار وارد تأجيله مرة أخرى بحسب حالة الطقس هناك. مشيراً إلى أن شركة الإطلاق لديها معايير خاصة لإطلاق الصاروخ وفريقنا في المحطة الأرضية ومحطة الإطلاق لديهم معايير ثانية ويجب الاتفاق بين الجميع على قرار واحد.

وأكد شرف أن نافذة إطلاق "مسبار الأمل" مستمرة حتى 3 أغسطس المقبل وهناك عوامل تقنية إضافة لحالة الجو تحدد مدة تأجيل الإطلاق.

وأوضح أن تأجيل إطلاق المسبار يعني تغيير خطط انفصال المسبار وتوقيته كما أن آلية الاتصال لاستقبال الإشارات تغيرت هي الأخرى، لذلك يجب تفعيل ذلك مرة أخرى وهو ما يقوم به الفريق حالياً.

ورداً على سؤال من صحيفة "البيان" حول خطط الإطلاق، قال عمران: "كل يوم له خطة إطلاق مختلفة بحسب المعطيات الجديدة ولا يوجد عدد معين لإعادة مرات الإطلاق طالما كان داخل نافذة الإطلاق المحددة بين 15 يوليو و3 أغسطس". مشيراً إلى أن هناك سيناريوهات تعمل عليها إدارة المخاطر مثل فشل الإطلاق أو عدم عمل المسبار بعد الإطلاق. ولا توجد خيبات أمل لأن هذا شيء متوقع ومعروف في مثل هذه المهمات ويتم التعامل مع الوضع بشكل طبيعي للتأكد من حالة مسبار الأمل.

وقال شرف إن فريق إطلاق المسبار يتمتع حالياً بالسلامة والأمان ومعنوياته عالية، ومكان جزيرة الإطلاق لم يتأثر بما تمر به اليابان من أحوال طقس سيئة، وصاروخ الإطلاق ما زال في مكانه والمبنى الموجود به ولم يتحرك إلى منصة الإطلاق.

وحول كفاءة أجهزة "مسبار الأمل" العلمية قال شرف إنها سليمة ونأخذ إحداثيات عملها داخل الكبسولة وخارجها خاصة أن الكبسولة تعتبر بمثابة غرفة نظيفة، موضحاً أن فرق الإطلاق في اليابان ومحطة المراقبة الأرضية في الإمارات يعملون حالياً على تفعيل خطط الإطلاق وإدخال البيانات الجديدة للمهمة، وقد تم تدريب فرق المهمة وفق سيناريوهات تم اعتمادها سلفاً على كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف والتحديات وتم مراجعة فعالية الخطط كثيراً خلال الفترة الماضية.

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