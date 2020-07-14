تكريم أصحاب الاقتراحات المطبَّقة لعام 2019 في شرطة دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

كرّم العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بحضور نائبه العقيد علي خلفان المنصوري، 5 من الموظفين المتميزين من أصحاب الاقتراحات المطبَّقة لعام 2019 في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، و3 من الموظفين المتميزين في أداء مهامهم الوظيفية في شعبة الميزانية.

وأكد العميد شهيل أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تقدير الجهود الاستثنائية والمتميزة التي يبذلها الموظفون، وتثمين دورهم في مختلف المجالات، ومنها مجال تقديم الاقتراحات وتطبيقها على أرض الواقع، لما لهذه الاقتراحات من أهمية بالغة في تطوير مسيرة العمل، وتعزيز تطبيق أفضل الممارسات في العمل الشرطي، وصولاً إلى تحقيق التميز في الأداء المهني.

وأشاد العميد شهيل بالاقتراحات المقدَّمة من الموظفين من مختلف الإدارات الفرعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع التي أسهمت في تميز الإدارة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، خاصة في مجال إسعاد أفراد المجتمع، مؤكداً أن هذا التكريم يهدف إلى تقدير دور المبدعين في مجال الاقتراحات وإسعادهم، إلى جانب تكريم 3 من الموظفين المتميزين مهنياً في شعبة الميزانية، متمنياً للجميع التوفيق في تنفيذ المهام التي تقع على عاتقهم، وتحقيق المزيد من التميز في مسيرتهم العملية.

وسلّم العميد شهيل، بحضور العقيد علي خلفان المنصوري، شهادات التكريم إلى أصحاب الاقتراحات، وهم: المقدم محمد خليفة السويدي، والرقيب أول بثينة عبيد سيف، والشرطي أول مصطفى عفيف مصطفى، والمدني فاطمة أبو حجير، والمدني فاطمة جمعة المهيري، فيما كرم من شعبة الميزانية كلاً من: الملازم أول عبد القادر عبد الله، والوكيل مروان قائد الحاج، والوكيل جعفر عبده السوقي، على جهودهم المتميزة في العمل.

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