مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ يؤكد جاهزية فريق "مسبار الأمل"

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، جاهزية فريق إطلاق المسبار بعد التغيير الذي حدث في موعد إطلاق المهمة، موضحاً أنه تم الانتهاء من وضع خطط عمل تضمن عدم وقوع أي تأثير على عمل الفريق.

وذكر، اليوم، في حوار تلفزيوني على قناة دبي، أن تأجيل المهمة حدث بسبب الظروف الجوية بموقع الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان، مشيراً إلى أن الفترة الماضية في اليابان شهدت ظروفاً جوية متقلبة، وأن إطلاق المسبار ضمن هذه الظروف كان سيعرِّض المهمة للخطر.

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