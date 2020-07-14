حاكم الشارقة يتلقى تعازي سلطان عُمان وملك الأردن وولي العهد السعودي بوفاة أحمد بن سلطان

المصدر: (الشارقة - وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقيات تعزية من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وأعرب المعزون عن خالص تعازيهم ومواساتهم، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وآل القواسم الكرام، الصبر والسلوان.

كما تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة، برقية تعزية، من فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان، والدكتور إياد علاوي رئيس وزراء جمهورية العراق الأسبق، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو».

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