«فرانكفورتر راندشاو»: الإمارات تختار المريخ هدفاً

المصدر: (إعداد - فاتن صبح )

نشرت صحيفة «فرانكفورتر راندشاو» الألمانية تقريراً جاء فيه: المريخ مسار صعب من رحلات الفضاء، حيث نصف المهمات بالحد الأقصى حققت نجاحاً إلى اليوم، غير أن الإمارات العربية المتحدة اختارت الكوكب الأحمر هدفاً لمهمتها الفضائية الأولى، وللمسبار الأول المقرر أن يغادر مدار الأرض ضمن «مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ»، وهو الاسم الذي أطلق على المهمة الفضائية الأولى على صعيد الإمارات والعالم العربي.

ويتوقع أن ينطلق «مسبار الأمل» في 15 من يوليو في مهمته التاريخية إلى الكوكب الأحمر باستخدام منصة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة من مركز تانيغاشيما الفضائي جنوب غرب اليابان. وقد استخدمت المركبة الفضائية نافذة إطلاق مؤاتية، حيث يكون كل من كوكبي الأرض والمريخ في يوليو 2020 في موقعين مثاليين لناحية تقليص مدة الرحلة إلى الكوكب الأحمر، وهو أمر لا يحدث إلا كل 26 شهراً.

ولهذا السبب لم تكن الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة التي وضعت خططاً للإطلاق خلال هذا الشهر، بل حذت كل من وكالتي الفضاء الأمريكية «ناسا» والصينية (JAXA) حذوها. وتخطط الولايات المتحدة لإرسال مركبة «مثابرة» بعد عربة الفضاء «كيوريوسيتي روفر»، أما الصين فتود أن تهبط على سطح المريخ للمرة الأولى. أما «مسبار الأمل» فيعتبر المركبة التي ستنطلق إلى الفضاء أولاً خلال العام.

وقد أطلقت صفة «الأمل» على المسبار بحيث إنه يكون رمزاً للأمل لجميع الشباب العربي. ومن المتوقع أن يقطع مسافة 493.5 مليون كيلومتر قبل بلوغ هدفه المحدد على المريخ، وستنطلق رحلة الأشهر السبعة باتجاه الكوكب الأحمر بسرعة تقارب 121 ألف كيلومتر في الساعة.

ويتوقع، بحلول فبراير 2021، أن يصل «مسبار الأمل» إلى المريخ ويدخل مداره المحدد، حيث سيعمد إلى الدوران حول المريخ بشكل مستقل. وتقتضي مهمة المسبار استكشاف الغلاف الجوي للمريخ والعلاقة ما بين الطبقات العليا والدنيا.

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