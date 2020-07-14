«كهرباء دبي» تستخدم الروبوت «سبوت» في عملياتها الداخلية

المصدر: دبي - البيان

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي، اختبار استخدامات الروبوت الآلي رباعي الأرجل «سبوت»، في عملياتها الداخلية، لتصبح أول مؤسسة خدماتية في المنطقة تستخدم هذا الروبوت، الذي تنتجه شركة بوسطن ديناميكس المتخصصة في صناعة الروبوتات.

وتعتزم الهيئة استخدام روبوتات «سبوت» في تحديد الأعطال، واختبار نقاط التوصيل في كابلات الجهد العالي، والكشف عن التسريب في أنابيب المياه، والقيام بدوريات المراقبة والأمن، والتأكد من مطابقة الأعمال الإنشائية للمواصفات، باستخدام كاميرات متعددة الزوايا، والمساعدة في إدارة المرافق المختلفة، مثل المخازن وغيرها، إضافة إلى مساعدة أصحاب الهمم.

رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مدينة المستقبل، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، وتأتي هذه الخطوة لاعتماد روبوتات «سبوت» في العمليات الداخلية، في إطار استراتيجية الهيئة للاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتي تدعم استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة، كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي، قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية».

ويشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية المبتكرة على مستوى العالم. ومن خلال «ديوا الرقمية»، ذراعها الرقمي، تعمل الهيئة على إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، لتكون دبي أول مدينة تقدم خدمات الكهرباء والمياه بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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