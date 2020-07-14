500 فعالية في مخيم «الثقافة والشباب» الصيفي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة الثقافة والشباب عن إطلاق المخيم الصيفي الافتراضي، اعتباراً من الأحد (19 يوليو) وحتى 29 أغسطس، ويضم أكثر من 500 فعالية منوعة تتضمن ورش عمل، وحوارات وعروضاً ثقافية مباشرة بالشراكة مع نخبة من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة.

ويهدف المخيم الصيفي إلى صقل المهارات، وتنمية القدرات، وفتح الآفاق أمام الشباب في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى ترسيخ ثقافة نقل المعرفة من الخبراء إلى الجيل القادم لبناء أجيال متسلحة بأفضل المهارات والقدرات لتساهم في مسيرة التنمية.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: «يقدم المخيم الصيفي هذا العام بشكل استثنائي غير اعتيادي، تماشياً مع التدابير الاحترازية في ظل أزمة «كوفيد 19»، حيث سيتم تقديم الورش والجلسات الحوارية عن بُعد، على أيدي نخبة من الخبراء الإماراتيين في مجالات عملهم، بهدف تحفيز قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم لبناء نماذج من المبدعين قادرين على تحمل مسؤولياتهم الوطنية مستقبلًا واستكمال مسيرة التقدم في الدولة». وأضافت معاليها: «نوحدّ جهودنا تحت مظلة وزارة الثقافة والشباب من خلال شراكات محلية وعالمية تطوّر مهارات مجتمعنا، وتثري مسيرتهم من خلال فعاليات ومبادرات وورش نوعية تقدم بطريقة مبتكرة لتحقيق الاستفادة القصوى لمجتمعنا». وأوضحت أن وزارة الثقافة والشباب عملت على إعداد برنامج المخيم الصيفي الذي يلبي متطلبات الشباب ومختلف فئات المجتمع، ويوفر التجارب والخبرات التي تنمي المهارات وتصقل المواهب، وتوسع آفاق فئات الناشئة والشباب المعرفية والعلمية.

توقيت

ومن جانبها قالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب: «شباب الإمارات هم وقود التنمية وصناع التميز وقادة المستقبل، ويكتسب هذا المخيم أهمية خاصة بتزامنه مع فتح شباب دولة الإمارات العربية المتحدة لصفحة جديدة في خدمة المعرفة الإنسانية من خلال مشروع مسبار الأمل، الذي يؤكد على أهمية التزام مختلف مبادراتنا ومشاريعنا بنهج قيادتنا الرشيدة للاستثمار في الإنسان، وإثراء الرصيد المعرفي والعملي للأجيال القادمة».

حوار

تعزيزاً لعام الحوار الثقافي الإماراتي الكوري، الذي تم إطلاقه مع بداية العام الحالي تحت شعار «تلاقي الثقافات»، تم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لتقديم محتوى من الجمهورية الكورية يتضمن جلسات حوارية تجمع عدداً من الشخصيات الكورية والإماراتية للحديث حول مواضيع متنوعة.

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