0 % أخطاء إجرائية في البلاغات بشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

اطلع اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، على نتائج الأداء المؤسسي لمكتب القائد العام، وقسم الإنتاجية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ضمن خطة البرنامج السنوي للتفتيش عن بُعد للعام 2020، وذلك من خلال متابعة نتائج مؤشرات الأداء، واستعراض نتائج المبادرات والمشاريع التطويرية، التي تعزز من دعم اتخاذ القرار القيادي، وتحسين جودة الأداء وتطوير المهام والخدمات، التي تقدمها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وتم مناقشة واستعراض المشاريع التطويرية المستقبلية الخاصة بمكتب القائد العام، وخصوصاً مشروع (تحليل البيانات الرقمي)، الذي يدعم اتخاذ القرار من أجل تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمن والأمان في الإمارة، حيث بلغت نسبة الأخطاء الإجرائية في البلاغات صفر بالمئة (0%) خلال النصف الأول من العام 2020م، وبلغ عدد فرق العمل واللجان81 كما بلغت مؤشرات الإنتاجية 398 مؤشر إنتاجية على مستوى القيادة، كما وجه بضرورة تطوير الأداء المؤسسي في قسم الإنتاجية، بما يحقق دعم استمرارية عمليات التطوير والتحسين المستمر في الأداء الشرطي، والاستغلال الأمثل لرأس المال البشري.

كما تابع مجريات الأداء الشرطي للوحدات التنظيمية المعنية، من خلال استعراض مؤشرات إنتاجية العاملين خلال فترة التعامل مع جائحة «كورونا»، والإجراءات المتخذة حالياً، خلال مرحلة التعايش مع الجائحة.

وأشاد اللواء علي بن علوان النعيمي، بمستوى جودة الأداء لكل الموظفين والمسؤولين في مكتب القائد العام، وقسم الإنتاجية، نظير تفانيهم في أداء كل المهام والأعمال الموكلة إليهم خصوصاً في ظل الظروف والتحديات الاستثنائية، التي يشهدها العالم جراء فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، معرباً عن تقديره لكل ما قدموا من جهد وعمل متميز، خلال التعامل مع تحديات الفترة الماضية، وحث الجميع على بذل المزيد من العطاء، لتحقيق نتائج متميزة ومستدامة ورائدة.

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