عبد الله المري يطّلع على تحديثات نظام الخدمة الموحد في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على آخر تحديثات نظام الخدمة الموحد في شرطة دبي، وهو مشروع تحويل كافة إجراءات فتح البلاغات وتجهيز الملف الجنائي والمروري من النظام الحالي إلى النظام الإلكتروني بالكامل في نظام الخدمة الموحد، والذي قدمه مركز شرطة بر دبي، بهدف التحول الإلكتروني الكامل للملف الجنائي، وتقليل نسبة المراجعين، ورفع نسبة رضا المتعاملين، وسرعة إنجاز المعاملات، ورفع نسبة التغطية الأمنية.

وأكد معالي الفريق المري، أثناء تفقده لسير العمل في مركز شرطة بر دبي، على أن القيادة العامة لشرطة دبي تمضي قدماً وكعادتها نحو تطوير وتحديث أنظمة العمل بشكل دائم ومستمر، وأن تحديثات أنظمة العمل لا تحددها الفترة الزمنية، بل التحديات التي تتطلب الإبداع والابتكار المؤسسي، والذي يعمل على زيادة كفاءة نظام العمل عبر تسريع الإجراءات، واختصار وتقليل الوقت، واستبدال السندات الورقية بالنظام الإلكتروني بالكامل، ما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، والتي تخدم الأهداف والتطلعات الحكومية.

ثناء

وأثنى معالي الفريق المري، على الجهود المبذولة من قبل مركز شرطة بر دبي، منوهاً إلى أن معرفة مستوى جودة وسرعة الخدمة، يأتي من خلال القراءة الصحيحة للمعطيات والنتائج التي يوفرها النظام، وأن تطوير الجانب الإداري والأمني بشكل متواز يضمن الكفاءة والحرفية العالية في تقديم الخدمات الأمنية.

من جانبه، قال العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة دبي: أن مشروع أتمتة الخدمات والإجراءات الداخلية أتى نتيجة لدراسة نتائج قياس الأداء والتحديات التي أظهرته، والتحديات التي تواجه الخدمات الجنائية والمرورية .

بدوره، استعرض العقيد راشد محمد الشحي، نائب مدير مركز شرطة بر دبي، التحديات في خدمات الدورية الأمنية، والوسائل الذكية والمستحدثة في مشروع إجراءات فتح البلاغات وتجهيز الملف الجنائي والمروري .

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