صندوق الوطن يطلق «استراحة برمجة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق صندوق الوطن مبادرة «استراحة برمجة» «Code Break» لتعزيز وعي الطلبة بعلوم الكمبيوتر وتزويدهم بالمعارف التي تمكنهم من إتقان تقنيات البرمجة.

وشهدت أولى جلسات المبادرة - التي تأتي ضمن الجهود المتواصلة لإطلاق المبادرات المتميزة والهادفة للارتقاء بقدرات وإمكانات الشباب - مشاركة مئات الطلبة من خلال منصة الاتصال المرئي «زووم».

وتقوم المبادرة على تنظيم جلسات تفاعلية شهرية افتراضية عبر تقنيات الاتصال المرئي لتقدم عبر خبراء ومتخصصين دروساً حول موضوعات تقنية متنوعة في علوم الكمبيوتر والبرمجة، كما تركز على إشراك الطلبة في بعض الأنشطة التحفيزية التي تسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

وفي الجلسة الأولى لاستراحة برمجة والتي تم تنظيمها أمس وأدارها أحمد محمود فكري مدير عام صندوق الوطن بالإنابة، بمشاركة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، وحمد علي الكعبي أحد الطلاب المتميزين في برنامج المبرمج الإماراتي، تعرف الطلبة على كيفية برمجة لعبة إلكترونية تعليمية على شبكة الإنترنت توضح فاعلية الإجراءات الاحترازية ضد «كورونا».

شراكات

وقال أحمد محمود فكري: إن صندوق الوطن يحرص على تعزيز شراكاته الاستراتيجية والتعاون مع مختلف الجهات لإطلاق المبادرات المبتكرة التي تسهم في تطوير قدرات ومهارات الطلبة وتمكينهم من توجيه قدراتهم لخدمة وطنهم وفي جميع المجالات والقطاعات الحيوية.

وأضاف تأتي المبادرة الجديدة «استراحة برمجة» ضمن سلسلة المبادرات التي يطلقها الصندوق، والتي تسهم في إعداد جيل مبدع من المبرمجين الإماراتيين والقادرين على امتلاك مهارات الغد التي تؤهلهم لابتكار أفضل الحلول التقنية للتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه دولة الإمارات والمنطقة وتعزيز ريادة دولة الإمارات العالمية في هذا المجال.

وستكون الجلسات مفتوحة للحضور أمام جميع فئات المجتمع، حيث يمكنهم متابعتها بشكل مباشر عبر برنامج «زووم».

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