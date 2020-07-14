«المعاشات والتأمينات الاجتماعية» تعتمد البيانات المالية الختامية لعام 2019

المصدر: دبي - وام

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أمس اجتماع المجلس الافتراضي.

وناقش الاجتماع جدول الأعمال حيث صادق على محضر اجتماعه السابق واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الھيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه، كما صادق على القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنه، وهي اللجنة التنفيذية، واللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، ولجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق والمخاطر، وأقر المجلس خلال الاجتماع البيانات المالية الختامية للهيئة لعام 2019، واطلع على تقرير قطاع الاستثمار لغاية يونيو 2020، واعتمد ميثاق التدقيق الداخلي في الهيئة، كما ناقش المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

يذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر يونيو 2020 تشير إلى أن عدد المشتركين في الهيئة بلغ 84697، موزعين بواقع 36335 على القطاع الاتحادي و28014 في القطاع المحلي و20348 في القطاع الخاص، وذلك مقارنة بنحو 86055 عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة لدى الهيئة إلى 6612 منها 91 جهة في القطاع الاتحادي، و255 جهة في القطاع المحلي، و6266 في القطاع الخاص، بينما بلغ إجمالي عدد الجهات المسجلة لدى الهيئة العام الماضي 6226.

حماية

وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن عدد المواطنين الخليجيين المسجلين ضمن نظام مد الحماية التأمينية في الهيئة يبلغ 7288 مشتركاً، منهم 4890 من العاملين في القطاع الحكومي، و2398 من العاملين في القطاع الخاص، ويعملون لدى 4350 من الجهات المسجلة في الهيئة.

كما تشير إحصائيات الهيئة إلى ارتفاع عدد المتقاعدين إلى 16538 متقاعداً منهم 9016 من الإناث و7522 من الذكور، وذلك مقارنة بنحو 16132 متقاعداً عن الفترة نفسها، بينما ارتفع عدد المستحقين إلى 7415 مستحقاً منهم 1326 من الذكور و6089 من الإناث، وذلك مقارنة بنحو 6969 عن الفترة نفسها من العام الماضي، إضافة لذلك فإن الهيئة تدير ملفات 1539 متقاعداً، و4418 مستحقاً من المدنيين، وملفات 6502 متقاعد و4900 مستحق من العسكريين الذين تُصرف معاشاتهم من وزارة المالية.

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