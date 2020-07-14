دليل لتسهيل الاجتماعات على أصحاب الهمم

المصدر: دبي - نورا الأمير

أصدرت وزارة تنمية المجتمع «دليل الاجتماع عن بعد لأصحاب الهمم» لمساعدتهم في الوصول إلى البرامج والمنصات الإلكترونية بسهولة ويسر والاستفادة من المعلومات والتواصل والمشاركة مع الآخرين.

تمكين

ويقدم الدليل الذي يعتبر أحد أوجه التمكين لأصحاب الهمم بمختلف إعاقاتهم بعض النصائح المهمة خلال عقد الاجتماعات الافتراضية بعد تطبيق نظام العمل عن بُعد كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية في الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث يوفر شروحات مبسطة لمنظمي الاجتماعات والمناسبات الافتراضية لتكون مرنة وسهلة الوصو لأصحاب الهمم، وذلك عبر مجموعة من التجهيزات البسيطة كقراءة النصوص والشروحات البصرية والصوتية ولغة الإشارة للصم، بما يسمح لأصحاب الهمم من النفاذ إلى المناسبات والاجتماعات، ما يمكنهم من الاندماج في مختلف الأنشطة الافتراضية.

ويتضمــن الدليل مجــموعة من المنصات الافتراضية المتوفرة وميزاتها التقنية، وآليات تنظيم الاجتماعات الافتراضية، من حيث كيفية الدعوة لها، وسير عملها، وكل ما يحفز إدماج ومشاركة أصحاب الهمم فيها.

نصائح

وينصح الدليل بضرورة استخدام لغة بسيطة تجعل الاجتماع الافتراضي أكثر قابلية للفهم، وأن يكــون جمـيع الحاضرين قادرين على فهم المعلومات. كما يوفر طرقاً عملية وفاعلة تمكن المحاضر من تعزيز مشاركة الحضور في الاجتماع.

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