مغادرة آخر متعافٍ من «كوفيد 19» المستشفى الميداني في «دبي باركس آند ريزورتس»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أمس، عن خروج آخر مجموعة من المرضى المتعافين من فيروس «كوفيد 19» من المستشفى الميداني الذي تم إنشاؤه في «دبي باركس آند ريزورتس».

جاء ذلك في حفل خاص أقيم صباح أمس للإعلان عن انتهاء مهام المستشفى الميداني وإزالته، وكانت «صحة» قد أعلنت تباعاً وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية عن خلو العديد من المنشآت الصحية التابعة لها من حالات كوفيد 19 ومن بينها؛ مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى توام وعدد من المستشفيات في منطقة الظفرة.

وكان المستشفى الميداني في «دبي باركس آند ريزورتس» قد تم إنشاؤه في غضون ثلاثة أسابيع ضمن ثلاثة مستشفيات ميدانية عملت «صحة» على تأسيسها في شهر أبريل الماضي. كإجراء احترازي واستعداداً لتزايد أعداد المرضى. ومنذ استقباله لأولى حالات «كوفيد 19» يوم 24 أبريل، قدم المستشفى الميداني بقدرته الاستيعابية التي بلغت 1200 سرير خدماته لأكثر من 2300 من مصابي كوفيد-19، وذلك وفق الإجراءات العلاجية التي حددتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي.

تقدير

ووجهت (صحة) خالص شكرها وتقديرها لشركائها في حكومة دبي والهيئات الخدمية الداعمة الذين لعبوا دوراً أساسياً في إنشاء وتشغيل المستشفى الميداني وفي مقدمتهم «دبي باركس آند ريزورتس» ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي وهيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشرطة دبي والدفاع المدني بدبي وهيئة الطرق والمواصلات وبرنامج «المارشال الإماراتي» للتطوع.

احتياجات

وقال الدكتور عارف الشحي، مستشار أول في مكتب الرئيس التنفيذي في شركة صحة: «جاء إنشاء المستشفى الميداني في «دبي باركس آند ريزورتس» تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لضمان تلبية احتياجات المجتمع واستكمالاً لجهود مؤسسات الرعاية الصحية في الدولة. إن نجاح هذا المستشفى في خدمة أكثر من 2300 مريض جاء نتيجة للشراكة المثمرة مع شركائنا في دبي، ونحن في غاية الامتنان لهم على هذا التعاون والدعم لخدمة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام».

وأضاف الشحي: «نحتفل اليوم بمغادرة آخر المتعافين من الفيروس من المستشفى الميداني، ونتمنى له التوفيق، ونعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا لجميع الذين لعبوا دوراً مهماً في إدارة وتشغيل هذا المستشفى الميداني».

3 مستشفيات

ويعد «دبي باركس آند ريزورتس» ثاني مستشفى ميداني من أصل ثلاثة مستشفيات ميدانية أنشأتها «صحة» يغادرها آخر مجموعة من المرضى المتعافين من كوفيد-19. وكان المستشفى الميداني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» والذي أقيم على مساحة 31 ألف متر مربع قد نجح في علاج أكثر من 1500 مصاب وغادره آخر المتعافين في شهر يونيو 2020.

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