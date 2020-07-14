تكريم فرق عمل الدفعة الـ 6 للمسرعات الحكومية

المصدر: دبي - وام

كرّمت حكومة الإمارات فرق عمل الدفعة الـ 6 للمسرعات الحكومية التي تم إطلاقها بعنوان «لأجل المجتمع» تحت إشراف مكتب رئاسة مجلس الوزراء، لنجاحها في تحقيق المستهدفات المحددة خلال 100 يوم من التحدي، والتي ركزت على تسهيل وتسريع آلية تقديم الخدمات الحكومية، من خلال باقات خدمية شاملة ومبسطة واستباقية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في العمل الحكومي.

وشارك في حفل التكريم الافتراضي الذي نظم «عن بعد»، اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وعبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية والإحصاء، والدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

وعملت فرق الدفعة السادسة للمسرعات، في إطار مبادرة العمل «عن بعد» على 7 تحديات هي: «إجراءات الوفاة، ملف المواطن الشامل، التمريض والقبالة، الزراعة الوطنية، الضمان الاجتماعي، البحث والتطوير وتحدي توصيل الخدمات»، فيما ضمت فرق عمل المسرعات في دفعتها السادسة 150 عضواً، من 17 جهة اتحادية، و21 جهة محلية، و4 جهات خاصة، ومؤسستين تعليميتين.

«المواطن الشامل»

وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن: «فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية نجح في إنجاز 97% من التحديات خلال الفترة المحددة من خلال منصة البيانات الرقمية المحدثة والمستدامة التي تتضمن البيانات الصحية والتعليمية لكل المرشحين للتجنيد، ما أسهم في تقليص عدد الزيارات والوثائق المطلوبة للمجندين وتبسيط الإجراءات بما يضمن اختصار الوقت والجهد عليهم. وأشار إلى أن تحدي ملف «المواطن الشامل» يعتبر من أهم البرامج الوطنية الاتحادية التي يستفيد منها الشباب في الدولة من خلال تحويل منظومة العمل إلى رقمية بما يضمن استدامة المعلومات والبيانات والوصول إلى خدمات رقمية تسهل عليهم الانتهاء من الإجراءات المطلوبة للتسجيل وتبسيطها بدقة وكفاءة عالية».

منهجيات مبتكرة

ومن جانبها أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن: «حكومة دولة الإمارات تتبنى منهجيات عمل مبتكرة وغير تقليدية في إطار استعدادات الدولة للـ 50 عاماً المقبلة، وذلك تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير العمل الحكومي وتعزيز مسيرة التحول الرقمي، وصولاً لتحقيق الهدف الذي وضعه سموه للحكومة الجديدة بخفض عدد مراكز الخدمات الحكومية إلى النصف خلال عامين، وتوسيع نطاق التحول الرقمي للخدمات الحكومية لتسهيل حياة الناس وخدمة مجتمع الإمارات».

وبدوره أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن: «دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت منهجية عمل مستقبلية تعزز مسيرة التنمية المستدامة لتضاف إلى قصة نجاحها، بما يضمن تحقيق تطلعاتها نحو المستقبل وأهدافها الاستراتيجية وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 وفق توجيهات القيادة».

وأشاد معاليه بجهود فريق عمل تحدي التمريض والقبالة وفريق عمل المسرعات الحكومية، في دعم التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم خدمات حكومية تطور القطاع الصحي في الدولة وتلبي الاحتياجات الحالية في مواجهة التحديات التي يفرضها «كوفيد-19» وتسريع توظيف الخريجين الجدد في مهنتي التمريض والقبالة وتسهيل التحاقهم بزملائهم في خط الدفاع الأول بما يضمن تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع».

ومن جهته، أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أن: «مبادرة المسرعات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكل منصة حقيقية لتطوير الحلول السريعة القائمة على توظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار وإطلاق البرامج الجديدة التي تعزز العمل الحكومي وتحول التحديات إلى فرص تنعكس نتائجها الإيجابية على حياة أفراد المجتمع».

وقال إن: «تحدي مشروع المنصة الوطنية للاستدامة الزراعية والذي عمل عليه فريق مكون من 16 جهة حكومية بقيادة وزارة التغير المناخي والبيئة يوفر إطار عمل شاملاً لتعزيز الربط الرقمي بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الزراعي على مستوى الدولة، وإيجاد منصة رقمية وطنية متكاملة تخدم هذا القطاع وتطوره وتضمن تحقيق استدامته بشكل يعزز حجم الإنتاجية والجودة للمنتجات الزراعية الوطنية ويحفز النشاط التجاري للمزارعين المحليين».

وأضاف أن: «مشروع المنصة سيساهم في ترقية البنية التحتية لأنظمة المعلومات الجغرافية المتعلقة بالقطاع الزراعي على مستوى الدولة، وتوفير صور بالأقمار الصناعية لبعض المناطق المختارة في الدولة عبر التعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء يتم تحديثها بشكل دوري كل 4 إلى 6 أشهر، ما يعزز منظومة اتخاذ القرار ورسم الخطط المستقبلية، وسيعزز خدمات الإرشاد الزراعي والبيطري الإلكتروني على مستوى الدولة عبر توفيرها على منصة واحده وتوحيد مفاهيمها وتصنيفاتها».

وإلى ذلك أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، أن حرص الوزارة على المشاركة المستدامة في المسرعات الحكومية، يعكس توجهاتها التنموية في تحقيق أفضل الخدمات المجتمعية، برؤية استباقية تضمن تقديم الخدمات دون طلبها، وسرعة إيصال الخدمات لمستحقيها، بما يحقق الارتقاء برحلة المتعامل، وهو ما حرصت عليه الوزارة في مشاركتها بالدفعة الـ 6 للمسرعات الحكومية هذا العام، والتي جسدها فريق عمل «تحدي الضمان الاجتماعي» في المسرعات، والذي يمثل 49 وزارة وجهة اتحادية ومحلية على مستوى الدولة، في إطار سعيه لمنظومة ذات كفاءة عالية في ربط البيانات الآنية الخاصة بالدعم الاجتماعي على مستوى دولة الإمارات، لتوفير أفضل الخدمات بأيسر الطرق وأسرع الوسائل المتاحة، حيث بلغت نسبة إنجاز الربط بعد 100 يوم من التحدي 93% على مستوى الجهات المشاركة.

وقالت إن: «مشروع الربط يحقق جدوى تسريع خدمات الدعم الاجتماعي والاستفادة من المنافع المالية، كما يوفر قاعدة بيانات موحدة يمكن لجميع الجهات الاستفادة منها في تقديم الخدمات والمنافع».

تعاون وتكامل

ومن جانبه أكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين فرق العمل الحكومية لتحقيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات في تطوير خدمات حكومية مبتكرة تسهل حياة أفراد المجتمع وتركز على الجوانب الإنسانية في العمل الحكومي.وثمن الشعفار الجهود الكبيرة لفريق عمل المسرعات الحكومية وإنجازاته النوعية في تطوير أفضل الخدمات لأفراد المجتمع.

وفي السياق ذاته، أشار عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إلى أن الدفعة الـ 6 من المسرعات الحكومية، نجحت في تحقيق المستهدفات المحددة، ما يجسد توجهات حكومة دولة الإمارات في التركيز على المجتمع باعتباره أولوية للعبور إلى المستقبل.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن: «فريق عمل الهيئة حقق إنجازاً كبيراً خلال 100 يوم بتوصيل الخدمات في 4 مناطق بالشارقة خلال 3 ساعات فقط من فتح طلب التوصيل الدائم، وذلك بعد أن كانت تستغرق أكثر من 3 أشهر».

قاعدة بيانات

وركز فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي «ملف المواطن الشامل» بقيادة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على توفير قاعدة بيانات محدثة ومستدامة تتضمن البيانات الصحية والتعليمية لكل المرشحين للتجنيد من خريجي المدارس الثانوية لتحسين رحلة تسجيل المجند، حيث عمل فريق المسرعات خلال 100 يوم على ضمان شمولية البيانات الإلكترونية لمستهدفي الخدمة الوطنية للفئة العمرية من 17 إلى 24 بنسبة 100%.ونجح الفريق في تبسيط رحلة المتعامل لمستهدفي الخدمة الوطنية وتقليص عدد الزيارات من 17 إلى 3، وعدد الوثائق المطلوبة من 11 إلى مستند واحد فقط.

وهدف فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى تطوير لائحة التراخيص للمهنيين الصحيين لاستقطاب واستدامة الكفاءات في مهنتي التمريض والقبالة في الدولة، وعمل خلال 100 يوم على تطوير وتعديل إجراءات وشروط التراخيص وتوحيد الامتحانات لمهنتي التمريض والقبالة لضمان توظيف 100% من خريجي البرامج الوطنية المعتمدة للعام الدراسي 2019 - 2020 لإلحاقهم بسوق العمل.

ونجح الفريق في تعديل الإجراءات للتعيين مباشرة بعد التخرج برخصة مؤقتة والتقدم للامتحان بعد 6 أشهر للحصول على الترخيص الدائم، وإدراج البرامج التخصصية المعتمدة من قبل التعليم العالي في لائحة التراخيص.

وعمل فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي الزراعة الوطنية الذي قادته وزارة التغير المناخي والبيئة على توحيد المنصة الوطنية للاستدامة الزراعية بما يعود بالفائدة على تطوير القطاع الزراعي في الدولة، من خلال ضمان تسجيل 100% من المزارع غير التجارية في نظام الإرشاد الزراعي وربط 50 مزرعة على الأقل مع الأسواق المعتمدة.

ونجح الفريق في توفير إطار شامل لجميع المزارعين وتوحيد التعريفات والمفاهيم والتصنيفات الزراعية على مستوى الدولة، وإنشاء المنصة الوطنية الزراعية الإحصائية والمكانية، وترقية البنية التحتية لأنظمة المعلومات الجغرافية، وزيادة وتيرة تسويق منتجات المزارعين الإماراتيين لدى منافذ البيع المحلية، بما يساهم في تحسين دخلهم ومساهمتهم في تعزيز التنوع الاقتصادي والأمن الغذائي، وتوفير منصة موحدة للإرشاد الإلكتروني على مستوى الدولة.

وعمل فريق تحدي «توحيد إجراءات الوفاة الطبيعية» بقيادة وزارة الداخلية، على توحيد إجراءات دفن حالات الوفاة الطبيعية داخل الدولة، وإصدار إذن تسليم الجثة وإصدار شهادة الوفاة إلكترونياً وربطها مع الجهات المعنية خلال 6 ساعات من وقت صدور بلاغ الوفاة.

ونجح فريق عمل المسرعات الحكومية في تقليص عدد الإجراءات من 7 إلى خطوة واحدة إلكترونية، ودمج 4 عمليات رئيسية بعملية واحدة إلكترونية». وعمل فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على تحدي وضع إطار وطني موحد للبحث والتطوير يتضمن قياسه وتأثيره على تحقيق اقتصاد مبني على المعرفة.

ونجح الفريق في الانتهاء من إعداد الدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير بالقطاع الحكومي بنسبة 100%، وهو الآن في مرحلة القياس التجريبي بنسبة 60%، وعمل الفريق على تحديد المفاهيم المتعلقة بمؤشرات البحث والتطوير، وتطوير آلية قياس مؤشرات البحث والتطوير التنافسية في القطاع الحكومي. وعمل فريق تحدي توصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لمنطقة التلال والمنطقة الحرة والمنطقة الآمنة ومنطقة المويلح في إمارة الشارقة بقيادة هيئة كهرباء ومياه الشارقة، على ضمان توصيل الخدمات في مناطق تلال، ومنطقة المطار الحرة، ومويلح التجارية، ومنطقة الحمرية الحرة، خلال 3 أيام عمل من تاريخ فتح ملف التوصيل.

ونجح الفريق في إعادة هيكلة وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت الذي كان يستغرق من 3 إلى 6 أشهر إلى أقل من 24 ساعة، وإلغاء الزيارة إلى مبنى الهيئة بنسبة 100%.

إلغاء 100% من قوائم الانتظار

عمل فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي بيانات الضمان الاجتماعي الذي قادته وزارة تنمية المجتمع على توفير منظومة ذات كفاءة عالية لربط البيانات الآنية الخاصة بالدعم الاجتماعي على مستوى الدولة، حيث سعى الفريق خلال 100 يوم، لإلغاء 100% من قوائم انتظار طلب المنفعة المالية ضمن الميزانية المحددة للضمان الاجتماعي على مستوى الدولة من خلال تكامل البيانات.

ونجح الفريق في توفير قاعدة بيانات موحدة يمكن لجميع الجهات التي تقدم الخدمات والمنافع الاستفادة منها، وإنجاز 70% من قوائم الانتظار لمستحقي المنافع، وتحسين رحلة المتعامل وتقليص عدد الإجراءات التي تتراوح بين 13 - 15 إلى ما بين إجراء واحد إلى ثلاثة.

ريادة

رسّخت تجربة الإمارات الرائدة والمبتكرة في المسرعات الحكومية التي يشرف عليها مكتب رئاسة مجلس الوزراء منذ إطلاقها قبل أربع سنوات، مكانة الدولة العالمية نموذجاً يحتذى في التطوير الحكومي، وشهدت دفعاتها الـ 6 مشاركة أكثر من 1000 موظف من كل القطاعات الحكومية والأكاديمية والخاصة عملوا معاً بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف مشتركة. وأطلقت حكومة دولة الإمارات فبراير الماضي الدفعة الـ 6 من المسرعات الحكومية تحت شعار «لأجل المجتمع» بهدف تطوير حلول مبتكرة وسريعة لــــــــــــ 7 تحديات خلال 100 يوم.

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