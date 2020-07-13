«العفو عند المقدرة» بشرطة عجمان تحل خلافات مالية بـ 24 مليون درهم

المصدر: عجمان - البيان

حققت مبادرة «العفو عند المقدرة»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان إنجازاً باهراً بحل خلافات مالية بين المتخاصمين بمبالغ مالية خلال النصف الأول لعام 2020 بلغـت ما يزيد على 24 مليون درهـم.

وذكر العقيد علي جابر الشامسي، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة في شرطة عجمان، أن المبادرة أطلقت في مطلع عام 2016 لتعزيز قيم التسامح بين أفراد المجتمع من خلال التسامح في المديونيات ويتم حلها ودياً بين المتخاصمين دون تحويلها إلى قضايا تدور في أروقة المحاكم.

وأشار إلى أن المبالغ التي تم حلها ودياً بلغت ما يزيد على 24 مليون درهـم بالإصلاح بين المتخاصمين، بنسبة حل بلغت 14.22%، تضمنت بلاغات شيكات وقضايا مالية، وخلافات أسرية ومدنية وعمالية وغيرها من البلاغات.

وأكد مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة أن مراكز الشرطة لا تتدخل بالتأثير لمصلحة طرف على حساب آخر، ولكنها تعمل على تقديم التسهيلات لإنجاح التسوية ودياً فور إبداء أحدهم الرغبة في حل المشكلة ودياً ومنحهما الفرصة والوقت الكافيين، وبمجرد اتفاقهما تتم كتابة تعهد في المركز دون إحالة البلاغ إلى النيابة.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى حل النزاع بين المتخاصمين في مبالغ مالية كبيرة غالباً، إذ إن المتهمين في هذه القضايا غالباً غير مجرمين في قضايا جنائية، ومنهم تجار وأصحاب أعمال تعثرت أمورهم المالية لأسباب أو لأخرى، ومن خلال المبادرة نحن ندعم عودتهم لممارسة نشاطاتهم مجدداً لتستمر حياتهم بشكل طبيعي.

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