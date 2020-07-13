بلدية مدينة أبوظبي تنفذ حملة تفتيشية وتوعوية بشأن المظهر العام على أسطح البنايات

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية، وبالتعاون والتنسيق مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) حملة توعوية وتفتيشية، بشأن المظهر العام على أسطح البنايات، وإرشاد ملاك البنايات والعاملين فيها بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومتطلبات المظهر العام على أسطح البنايات، والمساهمة في حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع من الآثار السلبية، لتخزين المواد على أسطح البنايات.

ضمن الإطار ذاته نفذت بلدية مركز المدينة حملات توعوية لملاك البنايات التجارية، للحفاظ على نظافة أسطح البنايات، تم خلالها رصد وجود مواد مخزنة فوق الأسطح، واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن، كما حرصت البلدية خلال الحملة على توعية المسؤولين عن البنايات بأهمية التقيد بعدم تخزين أي مواد على أسطح البنايات، نظراً لخطورتها على الصحة والسلامة العامة، والمظهر الحضاري للمدينة.

من جانبه نفذ مركز البلدية الفرعي- الوثبة حملة للمظهر العام على أسطح البنايات التجارية، وذلك من منطلق الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والقضاء على الظواهر السلبية في ظل انتشار ظاهرة رمي المخلفات على أسطح البنايات، وقد شملت الحملة تفتيش 12 بناية في منطقة بني ياس شرق، وتوجيه 12إنذاراً، و6 مخالفات، وفي بني ياس غرب تم التفتيش على 14 بناية، وتنفيذ 11 حملة توعية، وتوجيه 3 إنذارات، وفي الوثبة التفتيش على 5 بنايات، وتنفيذ حملتين توعويتين، وتحرير 3 إنذارات، وفي النهضة التفتيش على 4 بنايات، وتنفيذ حملتين توعويتين، و3 إنذارات، وفي الختم 3 بنايات، وحملة توعية واحدة، وإنذارين، وفي العدلة 10 بنايات، و10 حملات توعوية.

كما نفذ مركز بلدية الشهامة حملة توعوية وتفتيشية على البنايات، شملت الرحبة، والشهامة، والسمحة، بهدف رصد المخالفات، والتخلص من المواد المخزنة على أسطح البنايات، ووجه مفتشو البلدية أثناء الحملة، مخالفات لملاك البنايات بعد استنفاد مهلة الإنذارات المسبقة، التي دعتهم من خلالها إلى أهمية تصحيح أوضاع بناياتهم، بما يتطابق مع الشروط ومتطلبات الصحة العامة والمظهر العام.

على الصعيد ذاته نفذ مركز مدينة زايد حملة نظافة أسطح البنايات حسب النطاق الجغرافي الخاص بالمركز، وتم زيارة وتفتيش البنايات في عدد من المناطق والأحواض شملت 19 بناية في مدينة المقطع، وكذلك نفذت الفرق التفتيشية حملة على 18 بناية في شاطئ الراحة، وحملة في مدينة محمد بن زايد شملت 79 بناية.

تبين أنها جميعها ملتزمة بالمتطلبات اللازمة للحفاظ على المظهر العام، ولم يرصد فريق التفتيش أي مخالفات بهذا الشأن، وبهذا الشأن أشادت البلدية بملاك البنايات الملتزمة بالحفاظ على المظهر الحضاري لبناياتهم وأملاكهم، داعية الجميع للاقتداء بهذا النهج السليم.

كما نفذ مركز التواجد البلدي- مدينة خليفة حملة بشأن توعية ملاك البنايات التجارية، للحفاظ على نظافة أسطح البنايات، وذلك بالتنسيق مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) والجهات المعنية، وشملت الحملة 27 عملية تفتيش على البنايات، وتنفيذ 13 حملة توعية، للحفاظ على المظهر العام، وأسفرت جميع هذه الحملات عن توجيه إنذار واحد فقط.

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