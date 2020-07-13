200 درهم لفحص كورونا في مختبرات ثومبي بدبي

المصدر: دبي – البيان

كشفت مختبرات ثومبي، أكبر شبكة مختبرات تشخيصية خاصة عن إطلاق اختبار الأجسام المضادة لكوفيد 19 الأكثر دقة وسهولة والأقل تكلفة في دبي، ويُمكن الحصول على نتائج الاختبار، المعتمد من قبل هيئة الصحة بدبي، بشكل شخصي أو عن طريق رسالة إلكترونية مقابل 200 درهم خلال فترة قياسية لا تتجاوز ثلاث ساعات.

ويتم إجراء الاختبار بواسطة نظام مؤتمت بالكامل ومتطور للغاية، وذلك بالاستفادة من طريقة المقايسة المناعية بالتنوير الكهروكيميائي (ECLIA) القائمة على نماذج البلازما أو الأمصال.

وينفرد مستشفى ثومبي، الواقع في القصيص بدبي بجوار محطة مترو الاستاد، بشكل حصري بتوفير اختبار الأجسام المضادة لكوفيد 19 لكافة سكان دولة الإمارات وزوارها والشركات العاملة فيها.

ويُوصى بالخضوع لاختبار الأجسام المضادة لكوفيد 19 للتعرف على حالة الإصابة لدى الأفراد الذين يُعانون الأعراض الخفيفة أو غير الظاهرة على الإطلاق للمرض.

ويُعد الاختبار مفيداً للغاية للحدّ من انتشار العدوى لدى الأفراد المعرضين بشدة لخطر الإصابة، مثل العاملين في الخطوط الأمامية لقطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والخدمات الأساسية والمدارس والشركات وهيئات إنفاذ القانون، فضلاً عن المناطق ذات الكثافة البشرية العالية مثل مخيمات العمال والسفن، وسائقي سيارات الأجرة والحافلات وحراس الأمن ومصانع اللحوم والعاملين في حقول النفط ومنصات النفط العائمة وغيرهم، وفي هذه الحالات، لن يكون الاختبار كفيلاً بتحديد الحالة التي تسبق الإصابة فحسب، بل يُمكن استخدامه أيضاً لمنحهم وثيقة الخلو من المرض والسماح لهم باستئناف عملهم.

وقال الدكتور ناصر برويز، مدير مختبرات ثومبي إن منظمة الصحة العالمية كشفت أنّ 80% من حالات الإصابة بمرض كوفيد 19 تظهر عليها أعراض خفيفة أو غير ظاهرة على الإطلاق، وبالتالي يساهم اختبار الأجسام المضادة في تحديد الشخص الذي أصيب بالمرض من دون معرفته بذلك. وتحتاج الأجسام المضادة فترة تمتد بين أسبوع وثلاثة أسابيع بعد الإصابة لتبدأ بالظهور، وقد يُشير وجودها إلى انخفاض حدة المرض، فضلاً عن تحديد مستوى الوقاية ضد الإصابة به من جديد.

ويتميز الاختبار بفائدته الكبيرة بالنسبة للحالات التي تظهر عليها الأعراض في مرحلة متأخرة من الإصابة، حيث غالباً ما تظهر النتائج سلبية عند استخدام اختبارات تفاعل بوليمراز المتسلسل (PCR).

وعلاوة على ذلك، يُمكن لأي شخص تعافى من إصابته بكوفيد 19 الخضوع لهذا الاختبار للتحقق من أهليته إن أراد التبرع بالبلازما للمساهمة في علاج مرضى كوفيد 19 الآخرين.

كما أكّد الدكتور برويز قدرة مختبرات ثومبي على إجراء 4 آلاف اختبار للأجسام المضادة يومياً، وشدّد أنّ اختبار الأجسام المضادة ليس كفيلاً بكشف وجود فيروس كورونا المستجد بحد ذاته، بل يرصد وجود الأجسام المضادة التي أنتجها النظام المناعي لحماية الجسم من الفيروس. وأردف موضحاً أنّ الاختبار يلعب دوراً في تحديد ضرورة حصول الشخص على اللقاح المضاد لكوفيد 19 حالما يُصبح متوافراً في المستقبل، من جهة ثانية، يُمكن الاستفادة من اختبار الأجسام المضادة في تطبيقات الصحة العامة؛ إذ سيُساهم في تعزيز آفاق الدراسات الوبائية لانتشار المرض في المجتمع، ويُساعد على تقييم دقيق لمعدل الوفيات الناجمة عنه، وتحديد أولئك المعرضين لخطر الإصابة به خلال تعقب الحالات المخالطة للمصابين.

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