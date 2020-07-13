«الاتحادية للكهرباء» تحدد موعد فتح مراكز سعادة المتعاملين للجمهور

المصدر: عجمان - وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، عن فتح أبواب مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها أمام الجمهور اعتباراً من 19 يوليو الجاري مع استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن ممارسة العمل في بيئة آمنة وصحية.

وأوضح محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة أن الخدمات المقدمة للمتعاملين بالمراكز في الفترة المقبلة ستقتصر على أصحاب الاستفسارات من الاستشاريين والمقاولين، بخصوص طلبات اعتماد المخططات الفنية وطلبات التوصيل لخدمتي الكهرباء والماء، بعد قيام المتعامل بالحصول على تأكيد بموعد زيارته من خلال خاصية «حجز المواعيد»، وذلك بعد أن يتم التدقيق على طلبه المرسل عبر البريد الإلكتروني، وتقتصر الخاصية المذكورة على المراكز الرئيسية حسب ما كان معمولاً به في السابق.

ولفت صالح إلى أن الخدمات المقدمة للمتعاملين بالمراكز تتضمن أيضاً الاستفسارات عن الفواتير الشهرية وحالات قطع الخدمة لكل من الأفراد والشركات على حدٍ سواء.

يُذكر أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، تعد من أوائل الجهات الاتحادية بالدولة التي أعلنت عن تطبيق نظام العمل عن بعد، حيث كانت قد بدأت بتطبيق النظام في البداية بالتركيز على موظفي الصفوف الأمامية وسعادة المتعاملين، قبل أن يتم تفعيله على عدد من الموظفين، ضمن النسب المقررة من الحكومة الاتحادية آنذاك.

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