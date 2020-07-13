«زراعة أبوظبي»: 694110 أطنان إجمالي الإنتاج الحيواني والنباتي المتوقع 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

توقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية زيادة حجم الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي من دون الأعلاف إلى حوالي 694110 أطنان بنهاية العام الجاري 2020، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بالإنتاج المحقق عام 2018 وزيادة بنسبة 6% مقارنة بإنتاج العام الماضي 2019.

وبلغ إجمالي الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي في إمارة أبوظبي حوالي 654637 طناً العام الماضي 2019 مرتفعاً بنسبة تزيد على 9% مقارنة بالعام السابق 2018، والذي بلغ إجمالي الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي حوالي 600500 طن.

وتشير التقديرات الإحصائية التي أجرتها إدارة الإحصاء والتحليل في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من خلال مسح المزارع التجارية ومزارع صغار المنتجين في إمارة أبوظبي إلى أن الإنتاج الحيواني سيحقق قفزة نوعية بزيادة نسبتها 20% هذا العام 2020 مقارنة بالإنتاج الحيواني عام 2018، وزيادة بنسبة 9% مقارنة بإنتاج العام الماضي 2019، بينما ينمو الإنتاج النباتي من الخضروات والفواكه بنسبة 13% بنهاية العام الجاري مقارنة بإنتاج عام 2018، وزيادة بنسبة 4% مقارنة بإنتاج عام 2019.

وحسب المؤشرات الإحصائية التي خلصت إليها الهيئة يتوقع أن تساهم مزارع الإنتاج الحيواني ذات النشاط التجاري لكبار وصغار المنتجين ومزارع الاستهلاك الذاتي بحوالي 285654 طناً خلال العام الجاري 2020، مقابل 262101 طن العام الماضي، وحوالي 238180 طناً عام 2018، في حين يساهم الإنتاج النباتي للمزارع التقليدية والتجارية ومزارع التمور بنحو 408456 طناً خلال العام الجاري 2020 مقابل حوالي 392536 طناً العام الماضي، وحوالي 362320 طناً عام 2018.

وتمثل الزيادة المتوقعة في الإنتاج الحيواني قفزة جديدة في إنتاج المزارع التجارية الكبرى والصغرى، حيث تشير التقديرات الإحصائية إلى أنها قد تنتج حوالي 252413 طناً من اللحوم ولحوم الدواجن وبيض المائدة وحليب الأبقار بنهاية العام الجاري 2020 وبنسبة تصل إلى 88.3% من إجمالي كمية الإنتاج الحيواني، لتسجل نمواً بنحو 10% مقارنة بإنتاج عام 2019 البالغ حوالي 230135 طناً، وزيادة مضاعفة تصل إلى 23% مقارنة بإنتاج عام 2018 والبالغ حوالي 205798 طناً من اللحوم ولحوم الدواجن وبيض المائدة وحليب الأبقار.

وتتركز الزيادة في إنتاج لحوم الدواجن بنسبة 40% هذا العام مقارنة بعام 2018 وزيادة 14% مقارنة بإنتاج العام الماضي 2019، كما يتوقع أن ينمو إنتاج حليب الأبقار بنسبة 20% و9% على التوالي وبيض المائدة بنسبة 15% و6% على التوالي.

كما تشير التقديرات الإحصائية إلى أن إنتاج اللحوم في العزب للاستهلاك الذاتي والمسالخ يتوقع أن يرتفع هو الآخر إلى 33241 طناً من اللحوم الحمراء بنهاية العام الجاري مقابل حوالي 31966 طناً العام الماضي وبنسبة زيادة قدرها 4%، حيث يتوقع أن ينمو إنتاج لحوم الإبل بنسبة 9% هذا العام ليصل إلى حوالي 15610 أطنان مقابل 14319 طناً العام الماضي و15003 أطنان عام 2018.

أما الإنتاج النباتي فتشير التوقعات إلى نمو ملحوظ في إنتاج المزارع التقليدية لتصل إلى 132191 طناً من الخضروات والفواكه خلال العام الجاري 2020 بزيادة نسبتها 32% مقارنة بإنتاج المزارع نفسها عام 2018 والذي بلغ حوالي 100363 طناً، وزيادة نسبتها 8% مقارنة بإنتاج 2019 والبالغ حوالي 122550 طناً من الخضروات والفواكه، ويستحوذ إنتاج التمور على الكمية الأكبر من الإنتاج النباتي لتصل إلى 253265 طناً العام الجاري.

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