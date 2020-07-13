بدء تنفيذ أعمال بناء 15 مسجداً في أبوظبي والظفرة والعين

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة البلديات والنقل بأبوظبي عن بدء تنفيذ أعمال 15 مسجداً في كل من أبوظبي والظفرة والعين في شهر يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع شركة «مُدن العقارية»، إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة» «ADQ»، والمُتخصصة في تنمية وتطوير المشاريع العقارية والسياحية والإسكانية في الإمارة، بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليون درهم.

وتأتي المساجد الـ 15 ضمن خطة دائرة البلديات والنقل التي تضم إنشاء 20 مسجداً في إمارة أبوظبي، وتضم 7 مساجد في أبوظبي، و5 مساجد في العين، و3 في الظفرة، حيث قامت الدائرة وبالتعاون مع شركة مُدن في شهر رمضان الماضي، بتسليم أول 5 مساجد إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وقال حمد المطوع، المدير التنفيذي لقطاع شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل إن:«دائرة البلديات والنقل حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتحسين مستوى جودة الحياة للمجتمع عبر توفير كافة المرافق الخدمية والمجتمعية التي تلبي احتياجات سكان الإمارة سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل، وإنشاء هذه المساجد يأتي في إطار خطة الدائرة لبناء 20 مسجداً جديداً على مستوى إمارة أبوظبي.

وذلك بما يتماشى مع رؤيتها وأهدافها لتطوير مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة تتوفر فيها كافة المقومات والخدمات التي يمكن الوصول إليها بكل سهولة، وتسهم في تحقيق رضا المجتمع».

وأضاف المطوع:«يأتي العمل على بناء هذه المساجد بناء على دراسة شاملة أجرتها الدائرة والجهات التابعة لمعرفة احتياجات المناطق، وتطوير ما يلزمها من مرافق خدمية وبنية تحتية توفر كل المستلزمات الممكنة التي تضمن راحة السكان، وذلك بما يواكب التطور الذي تشهده الإمارة، والمكانة الرائدة التي تحتلها باعتبارها كواحدة من أفضل المدن على مستوى العالم للعيش والاستثمار والزيارة».

وبهذا الصدد أكد عبد القادر الجابري، مدير مشاريع في شركة مُدن العقارية، على أهمية إنشاء المساجد الـ 15 في تلبية متطلبات السكان بمختلف مناطق إمارة أبوظبي وضمان توفير حياة متكاملة لهم، خاصة وأنها تقع في مواقع استراتيجية هامة من شأنها أن تخدم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين في الإمارة، وذلك بما يواكب رؤية مدينتنا وطموحاتها ويعزز من مساهمتنا في تقدّمها.

وتتمتع المساجد الـ 15 بتصميمين متميزين ينسجمان مع معايير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وجرى تحديد مواقع المساجد قبيل انطلاق الأعمال الإنشائية بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بناءً على توزيع السكان ونسب التوسع المستقبلي للمشروع، وتقع المساجد في أبوظبي على مساحة 17 ألفاً و392 متراً مربع، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمساجد في العين 15 ألف و 247 متر مربع، وتقع المساجد في الظفرة على مساحة 9 آلاف و219 متر مربع.

وتضم المساجد الـ 15 مصلى خاص بالنساء، وغرفة للمؤذن، وغرفة للإمام، كما تضم مناطق داخلية وخارجية للوضوء، وذلك لضمان توفير كافة المستلزمات الضرورية للمصلين وفق أعلى معايير الجودة الممكنة، وتبلع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمساجد 6334 مصلٍ بواقع 2928 في أبوظبي، و1244 مصلٍ في الظفرة، و2162 في العين.

ويتوقع استكمال تنفيذ أعمال تشييد المساجد الـ 15 قبل نهاية العام الجاري 2020، وذلك وفقاً للخطة الزمنية المحددة لتنفيذها حيث سيتم تسليمها إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك لإدارتها وتوفير الموارد البشرية الضرورية والمستلزمات للإشراف عليها.

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