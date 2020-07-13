49 محمية في الإمارات تشغل 15.5% من مساحة الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

وصل عدد المحميات الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 49 محمية في عام 2020 تمتد على مساحة 20 ألفاً و18 كيلو متراً مربعاً، وتوزعت ما بين 33 محمية برية، و16 محمية بحرية. وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ويتزايد الاهتمام بالمحميات الطبيعية في الدولة، حيث وصلت نسبة المساحة الإجمالية للمحميات الطبيعية في الدولة في العام 2020 ما يزيد على 15.5% من إجمالي مساحة الدولة، لتعزز الإمارات مكانتها في مجال الاهتمام بالمحميات الطبيعية وتنميتها.

وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في معيار «المحميات الطبيعية البحرية» في «مؤشر الاستدامة البيئية» وهو مؤشر عالمي يقيس تقدم الدول في هذا المجال، علاوة على النجاحات المهمة التي حققتها في مجال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإطلاقها في بيئاتها الطبيعية.

وتفصيلاً جاءت إمارة أبوظبي في المرتبة الأولى من حيث عدد المحميات الطبيعية والتي تضمنت 19 محمية برية وبحرية.

وتضم إمارة أبوظبي 13 محمية طبيعية برية هي: «الوثبة، المزموم «الغضا»، الحبارى، المها العربي، قصر السراب، البدعة، الطوي، بدع هزاع، برقا الصقور، الرملة، بو الدبسة، الدلفاوية وجبل حفيت».

وتعتبر محمية الوثبة من أشهر المحميات البرية في إمارة أبوظبي والتي تحتوي على مسطحات مائية وسبخات تتميز بتنوعها البيولوجي بما في ذلك العديد من الأنواع المهددة بالانقراض، والتي لجأت إلى هذا المكان ليصبح موئلاً تحتمي به وتعتمد عليه لتغذيتها وتكاثرها.

وعلى صعيد المحميات البحرية، تضم إمارة أبوظبي 6 محميات هي: «السعديات رأس غناضة، بوالسياييف، القرم الشرقي والياسات»، إلى جانب محمية مروح التي تمتد على مساحة 4255 كيلو متراً مربعاً، وتعد أول محمية محيط حيوي في الإمارات، وهي موطن لأكثر من 60% من أبقار البحر «الأطوم» في مياه الدولة، كما أنها موقع جيد لاستكشاف الدلافين قارورية الأنف والحدباء والطيور البحرية.

وحلت إمارة الشارقة بالمرتبة الثانية من حيث عدد المحميات الطبيعية على مستوى الدولة والتي بلغت 14 محمية منها 12 محمية برية هي: «البردي، لمدينه، الظليمه، الفايه، حزام غابات المنتثر، مليحة، واسط الطبيعية، جبل محيص، مسند، شنوف، وادي قرحة ووادي الحلو».

كما تضم إمارة الشارقة محميتين بحريتين هما: «أشجار القرم والحفية، وجزيرة صير بونعير»، والتي تقع على بعد 112 كيلومتراً عن ساحل الشارقة، وتعد ملاذاً آمناً لمجموعة متنوعة من الأنواع المهددة بالانقراض، مثل سلاحف منقار الصقر، والسلاحف البحرية الخضراء النادرة، كما تضم مياه البحر حول الجزيرة أكثر من 76 نوعاً من الأسماك المرجانية و40 نوعاً من الشعاب المرجانية.

وفي المرتبة الثالثة جاءت إمارة دبي بـ 8 محميات طبيعية منها 6 محميات برية تمثل: «حتا، جبل نزوى، الوحوش الصحراوية، المرموم الصحراوية، الغاف بنزوى، ودبي الصحراوية»، إضافة إلى محميتين بحريتين هما: «جبل علي الطبيعية، ورأس الخور للحياة الفطرية» والتي تغطي مساحة 6.2 كيلو مترات مربعة، وتضمّ مجموعة من المسطحات المالحة والمسطحات الشاطئية الطينية والمستنقعات التي تشكّل منطقة تكاثر للكثير من الثدييات والأسماك والطيور.

تنوع

وبدورها تضم إمارة الفجيرة 4 محميات بحرية هي: «العقة، ضدنا، البدية، وجزيرة الطيور»، إضافة إلى محمية متنزه وادي الوريعة الوطني البرية، التي تتميز بجمالها النادر، وتزخر بتنوع بيولوجي وتكوينات جيولوجية فريدة، وتعتبر المكان الوحيد في الدولة الذي نجد فيه زهرة الأوركيد المحلية إلى جانب 94 نوعاً من الطيور المهددة بالانقراض في المنطقة.

وفي إمارة عجمان تقع محميتا الزوار البحرية، والنسيم البرية، وفي إمارة رأس الخيمة نجد محمية خور المزاحمي البحرية.

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