طقس الإمارات غداً غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

والريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً، والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:16، والمد الثاني عند 07:51، والجزر الأول عند الساعة 12:48، والجزر الثاني عند الساعة 03:16

وبحر عمان: خفيف الى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:37، والثاني عند الساعة 06:29، والجزر الأول عند الساعة 09:14، والثاني عند الساعة 23:47.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:ً

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 34 60 15

دبي 46 34 55 20

الشارقة 46 31 60 20

عجمان 43 34 65 25

أم القيوين 45 30 70 25

رأس الخيمة 44 32 65 20

الفجيرة 36 31 80 35

العين 46 33 40 15

ليوا 49 32 45 10

الرويس 44 30 70 20

السلع 44 30 75 25

دلما 39 30 80 35

طنب الكبرى 40 31 85 40

طنب الصغرى 40 31 85 40

أبو موسى 40 31 85 40.

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