مها بركات مديراً عاماً لمكتب فخر الوطن

المصدر: وام

أعلن مكتب فخر الوطن تعيين الدكتورة مها بركات بمنصب مدير عام المكتب.

وستتولى الدكتورة مها، وهي أخصائية الغدد الصماء والمستشار الأول لشركة "مبادلة"، مهمة الإدارة والإشراف على البرامج والخطط والمبادرات الهادفة إلى دعم المشاركين في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات.

وبهذه المناسبة أعرب معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن عن شكره وامتنانه للعاملين في خط الدفاع الأول.

وقال: "يسرني أن أبدأ فترة رئاستي لمجلس إدارة مكتب فخر الوطن ويسعدني انضمام طبيبة متمرسة مثل الدكتورة مها إلى فريق عمل المكتب، حيث تشكل إضافة مهمة لأداء مهامنا المتمثلة بدعم وتعزيز جهود الأبطال في الخطوط الأمامية".

وأضاف: "نحن في دولة الإمارات نثمن ونقدر شجاعة وتفاني العاملين في الخطوط الأمامية" مشيراً الى أن المكتب سيضع حلولا ومبادرات لدعمهم وضمان بناء منظومة فاعلة لمساندتهم.

ويختص "مكتب فخر الوطن" بدعم جميع الكوادر في خط الدفاع الأول بما في ذلك موظفو القطاعات الطبية وغير الطبية التي تشمل جميع العاملين في منشآت القطاع الصحي مثل الأطباء والممرضين والصيادلة وطواقم التنظيف والخدمة إضافة إلى خدمات الحماية والوقاية التي تشمل فرق إدارة الأزمات وخدمات الأمن والطوارئ والتعقيم والمتطوعين.

ويقوم مكتب فخر الوطن حالياً بدراسة عدد من المبادرات المعنية بدعم أبطال خط الدفاع الأول التي من المقرر تنفيذها على مدار الأشهر والسنوات المقبلة، فيما يتابع المكتب حالياً أولويات العاملين في خط الدفاع الأول، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأطلق المكتب استبانة خاصة بالعاملين في هذا المجال، ويقوم حالياً بدراسة النتائج المستخلصة من الاستبيان لصياغة استراتيجيته المستقبلية وضمان وضع حلول تلبي أولوياتهم وتفي بتطلعاتهم.

ويجسد مكتب فخر الوطن ودوره المجتمعي نهج قيادة دولة الإمارات، ويعكس التزامها الراسخ بتمكين العاملين في خط الدفاع الأول والارتقاء بهم وبمهام أعمالهم، كما يأتي تعبيراً عن قيم الوفاء المترسخة في المجتمع.

وكان مكتب فخر الوطن قد تأسس خلال شهر يوليو الجاري بموجب مرسوم اتحادي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيما يهدف إلى تقدير جهود العاملين في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات.

وتركز المهام الاستراتيجية للمكتب ــ على المدى القصير والبعيد ــ على متابعة احتياجات العاملين في خط الدفاع الأول ودعمها، وتأمين حلول تهتم بأولوياتهم وتلبي تطلعاتهم، سواء كانوا يعملون في المنشآت الطبية أو في مجال الوقاية والحماية.

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