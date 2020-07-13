روبوت رباعي الأرجل لتحديد أعطال الكهرباء في دبي

المصدر: وام

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي اختبار استخدامات الروبوت الآلي رباعي الأرجل (سبوت) في عملياتها الداخلية، لتصبح أول مؤسسة خدماتية في المنطقة تستخدم هذا الروبوت الذي تنتجه شركة بوسطن ديناميكس (Boston Dynamics) المتخصصة في صناعة الروبوتات.

وتعتزم الهيئة استخدام روبوتات "سبوت" في تحديد الأعطال واختبار نقاط التوصيل في كابلات الجهد العالي، والكشف عن التسريب في أنابيب المياه والقيام بدوريات المراقبة والأمن، والتأكد من مطابقة الأعمال الإنشائية للمواصفات باستخدام كاميرات متعددة الزوايا، والمساعدة على إدارة المرافق المختلفة مثل المخازن وغيرها، إضافة إلى مساعدة أصحاب الهمم.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "إن هذه الخطوة لاعتماد روبوتات (سبوت) في العمليات الداخلية تأتي في إطار استراتيجية الهيئة للاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتي تدعم استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة".

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية المبتكرة على مستوى العالم.

ومن خلال "ديوا الرقمية"، ذراعها الرقمية، تعمل الهيئة على إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة، وتخزينها مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، لتكون دبي أول مدينة تقدم خدمات الكهرباء والمياه بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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