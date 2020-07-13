"إسلامية دبي" تعتمد الأسعار لمشروع الأضاحي لعام 2020

المصدر: وام

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن اعتمادها الأسعار الخاصة بمشروع الأضاحي لموسم الحج 1441هـ لعام 2020 مع الموردين والمعنيين من الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الدائرة في اجتماع تم عبر منصات الاتصال المرئي عن بعد.

وذكر محمد مصبح ضاحي، مدير إدارة المؤسسات الخيرية في الدائرة، خلال ترؤسه اجتماعاً بمشاركة مختلف الجهات الخيرية التي تشرف عليها الدائرة من جمعية بيت الخير وجمعية دار البر وجمعية دبي الخيرية ومؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، أن الأسعار الخاصة بمشاريع الأضاحي تم تحديدها لعام 2020، على أن يكون سعر الأضحية داخل دولة الإمارات من أستراليا 650 درهماً، بينما سعر الأضحية داخل الدولة من الصومال يقارب 600 درهم، على أن تكون سعر الأضحية خارج الدولة 350 درهماً.

وأشار ضاحي إلى أن مشروع الأضحية يتم تنفيذه كل عام من خلال تفويض الجمعيات الخيرية، بالتعاون مع أهل الخير والمحسنين الذين يقدمون أضحيتهم نقداً بشراء أضحيتهم وذبحها وتوزيعها بإشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

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