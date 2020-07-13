"ذا صن" البريطانية: ازدحام بين المجرات باقتراب موعد البعثات للمريخ

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

يتبدى الفضاء الخارجي ويتهيأ لازدحام مروري بين الكواكب، إذ تغادر تباعاً 3 بعثات من عدة، الإمارات وأميركا والصين، في مسعى جديد لاكتشاف ما إذا كانت هناك حياة على الكوكب الأحمر، نقلاً عن صحيفة "ذا صن" البريطانية التي وصفت الكوكب الأحمر بالوجهة الثلاثية للاكتشافات العلمية بعد فتح "نافذة إطلاق" نادرة أخيراً.

ويلفت موقع الصحيفة الإلكتروني إلى أن مسبار دولة الإمارات "الأمل" سيجسد رحلة الإطلاق الأولى للكوكب في رحلة ستستغرق 6 أو 7 أشهر فقط بدلاً من الأشهر التسعة المعتادة، بفضل نافذة الإطلاق المعلن عنها.

من المعتزم أن يصل مسبار الأمل إلى المريخ أوائل عام 2021، بهدف دراسة الغلاف الجوي والطقس والمناخ من أعلى الكوكب الأحمر.

ونوه التقرير بأن دولة الإمارات أرسلت أول رائد فضائي لها العام الماضي، ليمضي هزاع المنصوري (36 عاماً) ثمانية أيام على متن محطة الفضاء الدولية، ليعود للوطن ويصبح بطلاً قومياً، ومنذ تلك الخطوة توالى اهتمام الإمارات وتكثف نحو الفضاء.

يعد الكوكب الأحمر محور مهمات عديدة سابقة وحالية، إذ هناك أدلة على وجود المياه على متنه في الماضي، الأمر الذي ينبئ بأنه قد حوى شكلاً أو نمطاً من أنماط الحياة في السابق. لقد تم إطلاق نحو 56 مهمة لسبر المريخ منذ ستينيات القرن الماضي، وكُتب النجاح لأقل من نصفها.

ويقول ميشيل فيسو، عالم الفلك في المركز الوطني لدراسات الفضاء بفرنسا: "إنه الكوكب الوحيد الذي تمكنّا فيه من الكشف عن علامات سابقة [لإمكانية] الحياة، وكلما عرفنا المزيد عنه كلما زاد الأمل نحوه".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز