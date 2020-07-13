عمران شرف: «مسبار الأمل» سييستكشف الفصول الجوية المختلفة لكوكب المريخ لمدة سنتين

المصدر: البيان الإلكتروني

قال عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" إن "الإمارات لديها عدة برامج لعمليات استكشاف الفضاء ونأمل ارسال رائد فضاء إلى المريخ في المستقبل".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مباشر اليوم حول مراحل إطلاق ومهام المسبار الإماراتي، الذي يمثل أول مهمة عربية إلى كوكب المريخ.

وذكر عمران شرف إن مسبار الأمل يقدم ولأول مرة للمجتمع العلمي في العالم صورة شاملة عن الفصول الجوية المختلفة لكوكب المريخ لمدة سنتين متتاليتين.

ويحمل المسبار 3 آلات عملية لدراسة المناخ على المريخ كما يحمل مقياس لدراسة درجات الحرارة والجليد وبخار الماء والغبار.

وأضاف عمران شرف إنه بعد فصل المحرك سيتم فصل اللوحات الشمسية عن المسبار، وبعد نحو 20 إلى 30 دقيقة من ذلك، يتوقع الحصول على إشارة من المسبار.

وأضاف أن "مسبار الأمل" سيرسل أول صور في الرحلة، بعد 28 يوما من انطلاقها، لافتا إلى أن ذلك التقدير جاء بعد دراسات تم إجراؤها.

وسينطلق مسبار الأمل، على الساعة 00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020، من "مركز تانيغاشيما الفضائي" في اليابان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز