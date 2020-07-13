محمد بن راشد يُصدر قراراً بتعيين أعضاء لجنة دبي للطاقة النوويّة

المصدر: دبي ـ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (6) لسنة 2020 بتعيين أعضاء لجنة دبي للطاقة النوويّة، برئاسة معالي سعيد محمد أحمد الطاير، وعضوية: المهندس وليد علي سـلمان، نائباً للرئيس، والدكتور رياض محمد بالهول، والدكتور عبد القادر إبراهيم الخياط، والدكتور علي محمد شاهين أحمد، والمهندس يوسف أحمد عبد الدايم نصر الله. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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