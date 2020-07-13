«تنفيذي أبوظبي» يلغي رسوم إصدار وتجديد رقم المستورد الشخصي

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإلغاء الرسوم الخاصة بإصدار وتجديد رقم المستورد الشخصي وفقاً لجدول رسوم الخدمات الجمركية المتنوعة، والتي تستوفيها الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي بموجب المرسوم الأميري رقم (22) لسنة 2005. ويهدف القرار - الذي يسري مفعوله من 28 يونيو 2020 - بشكل رئيس إلى تسهيل عمليات التسوق الشخصية عبر الإنترنت من خلال خفض تكاليف استيراد الشحنات الشخصية عبر منافذ الإمارة، وذلك في ظل اعتماد شريحة متنامية من أفراد المجتمع على توفير احتياجاتهم ومستلزماتهم الشخصية عبر الإنترنت.

ترجمة

ويترجم القرار حرص حكومة أبوظبي على دعم كافة القطاعات الاقتصادية ولا سيما القطاع الخاص عبر تسهيل وإسراع عملية إصدار رقم مستورد الخاص بالأفراد في دقائق معدودة من خلال منصة «تم» بما يعزز حركة التجارة الإلكترونية في الإمارة وجذب العديد من الشركات المتخصصة في المجال ذاته.

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