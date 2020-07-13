علماء: المهمة ستحدث تغييراً كبيراً باستكشاف الفضاء

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

أكد علماء فضاء أن مهمة مسبار الأمل سوف تحدث تغييراً كبيراً في مجال استكشاف الفضاء الذي سيطرت عليه في السابق قوى العالم الكبرى، مشيرين إلى أن هذه البعثة سوف توفر صورة كلية شاملة عن مناخ المريخ.

وقال فرنسوا فورغيت من مختبر الأرصاد الديناميكية في باريس، إن مدار الرحلة سيكون جديداً بالكامل عن الرحلات السابقة، حيث سيتمكن المسبار من تعقب المواقع المختلفة، وسيتم في نهاية المطاف جمع البيانات لتكوين صورة متكاملة لتلك المواقع على امتداد 24 ساعة نهاراً وليلاً.

وأضاف لموقع «دوتشيه فيليه» الألماني، ستكون هناك كاميرا بسيطة، ستمكن مسبار الأمل من التقاط «صور حلقية» للكوكب، قد تعكس ظواهر مثيرة للاهتمام لم نرَ مثيلاً لها في السابق.

من جانبه، قال مالكوم ماكدونالد بروفيسور تكنولوجيا الفضاء في جامعة «ستراثكلايد» بغلاسكو.. إن مهمة «مسبار الأمل» وعلى الرغم من انطلاقها من محطة مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، إلا أنها تبقى «برنامج مستقل خاص بالإمارات».

وفي حديثها لموقع «بي بي سي» الإخباري قالت مونيكا غريدي، أستاذة علوم الفضاء والكواكب في الجامعة البريطانية المفتوحة: إن بعثة مسبار الأمل سوف تحدث تغييراً كبيراً في مجال استكشاف الفضاء الذي سيطرت عليه في السابق قوى العالم الكبرى، مشيرة إلى أن المهمة أعادت تذكير العالم بالمخترعين العرب الذين كانوا يتصدرون مجال الاستكشاف العلمي قبل ثمانية قرون.

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