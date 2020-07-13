هندوستان تايمز: الإمارات تنضمّ لنادي النخبة الفضائي

المصدر: (دبي - اليازية البدواوي)

ذكرت صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية اليومية الناطقة بالإنجليزية أن دولة الإمارات توشك على صنع التاريخ والانضمام لنادي النخبة للدول التي تخوض السباق الفضائي بعد استعدادها لإطلاق أول مهمة لها على الإطلاق لكوكب المريخ. مهمة مسبار الإمارات للكوكب الأحمر «مسبار الأمل» ستنطلق شرارتها من مركز تانيغاشيما الفضائي الياباني يوم 15 يوليو الساعة 00:51:27 بتوقيت الدولة.

ونوهت الصحيفة أنه وبعد الإطلاق، ستصبح الإمارات الدولة الخليجية الأولى في العالم العربي والخامسة عالمياً التي ترسل بنجاح بعثات فضائية للمدار، لتنضم لقائمة الولايات المتحدة والهند والاتحاد السوفييتي السابق ووكالة الفضاء الأوروبية. ونقل التقرير تصريحات لحصة المطروشي، مديرة البيانات والتحليلات العلمية في مركز محمد بن راشد للفضاء حيث قالت: «أعتقد أن إحدى رسائل هذه المهمة هي الأمل وهو اسم المسبار نفسه»، مضيفة: «إذا كانت دولة صغيرة مثلنا قادرة على تحقيق هذا النوع من المهام والوصول إلى المريخ، فإن كل شيء ممكن».

من المتوقع أن يصل المسبار مدار كوكب المريخ عام 2021 ومصممة لإمضاء حوالي عام واحد مريخي (ما يعادل تقريباً عامين على الأرض)، ومن المعتزم أن يوفر «الأمل» أول صور عالمية للغلاف الجوي للمريخ وسيتم تبادل البيانات بمنتهى الحرية مع أكثر من 200 مركز بحثي عبر العالم.

الهدف الأساسي من المسبار هو تقديم صورة شاملة عن ديناميكيات الطقس في الغلاف الجوي للمريخ وتمهيد الطريق لتحقيق اختراقات علمية، والمهمة هي مظلة وأساس لهدف أكبر بكثير، يتمثل ببناء مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر في غضون الـ 100 عام المقبلة. واشار إلى اشتراك أكثر من 450 مهندساً وفنياً وخبيراً في المشروع الفضائي الإماراتي المرتقب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز