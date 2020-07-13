حمدان بن زايد يوجّه بإكثار شجرة «السرح» المحلية المعمرة

المصدر: أبوظبي - وام

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي بإكثار شجرة «السرح» المحلية، والحفاظ عليها في إطار اهتمام وحرص سموه بالمحافظة على إرث المغفور له الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحماية الأشجار المحلية النادرة والمعمرة.

ارتباط

وأكد سموه أن تلك الأشجار ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالمنطقة منذ القدم، وتعد شاهداً حياً على تاريخ الدولة ومعالم لا تقل في أهميتها عن المعالم التاريخية والأثرية.

وكانت هيئة البيئة في أبوظبي رصدت مؤخراً شجرة «سرح» هي الأولى من نوعها في الإمارة، وتحديداً ضمن أحد التشكيلات الصخرية في منطقة ملاقط شرقي مدينة العين، ويقدر بعض من أهالي ملاقط عمر الشجرة بما يزيد على 100 عام. ووجه سموه بإدخال شجرة السرح في برامج حفظ وإكثار النباتات المحلية المهمة، من خلال إكثارها بالعُقل والبذور ابتداء من فصل الخريف المقبل.

دراسة

وستقوم هيئة البيئة قي أبوظبي خلال الفترة المقبلة بإعداد دراسة معمقة حول الوضع الحالي لشجرة «السرح»، وإعداد خطة صون لها بما يضمن استدامتها، إضافة إلى تعاونها مع عدد من مراكز البحث العلمي في الجامعات الوطنية، لإجراء محاولات لإكثارها بالأنسجة وقياس مدى النجاح، وفي حال النجاح في إكثارها ستتم عمليات إعادة التأهيل لهذا النوع ضمن مواقع مختارة من موائلها الطبيعية. وسيتم الإكثار ضمن مشتل بينونة للنباتات المحلية، الذي تقوم هيئة البيئة أبوظبي بإدارته والواقع في منطقة الظفرة. ويعد المشتل الأكثر تخصصاً والأكبر في المنطقة لإنتاج مجموعات مختلفة من النباتات المحلية، كما أنه يحتوي على مجموعات وعينات من البذور لعدد 68 نوعاً محلياً منها العديد من الأنواع المهددة.

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