خادم الحرمين والحكام يعزون سلطان القاسمي في وفاة نائب حاكم الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، اتصالاً هاتفياً بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قدم خلاله التعازي لسموه في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، الذي وافته المنية يوم الخميس في المملكة المتحدة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عن خالص تقديره وشكره للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على مشاعره الأخوية الصادقة في المواساة بفقدان الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، داعياً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وعلى المملكة العربية السعودية الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

كما قدم التعازي هاتفياً صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، معبرين عن صادق المواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بهذا المصاب الجلال.

كما قدم صاحب السمو حاكم الفجيرة التعازي إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام.

أيضاً تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، اتصالاً هاتفياً من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعربا فيهما عن خالص عزائهما في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

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