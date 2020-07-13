100 % التغطية الأمنية لـ«شرطة القصيص» خلال العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

تفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، مركز شرطة القصيص، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة. واطلع اللواء خليل المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، حيث حقق المركز نسبة 82% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص خلال عام 2019 وكان المستهدف 80%، وبلغت 100% خلال العام الجاري، بينما بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% وكان المستهدف 100%، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة 5 دقائق فيما كان المستهدف 9 دقائق، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 7.8 دقائق فيما كان المستهدف 9 دقائق.

كما واطلع اللواء المنصوري على البرامج الأمنية التي يطبقها مركز شرطة القصيص في مناطق الاختصاص مثل برنامج «المجهر الأمني» وبرنامج «ضبط»، والتي أدت الى خفض البلاغات المقلقة بنسبة 18%، وانخفاض في معدل البلاغات الجنائية بنسبة 17.3%، وانخفاض بلاغات الشيكات بنسبة 22% في العام 2019 مقارنة بالعام 2018.

وأشاد اللواء المنصوري بالجهود التي تقوم بها شعبة الشيكات في المركز، حيث قامت الشعبة بتسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 149 مليون درهم بشكل ودي في العام 2019، مقابل تسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 145 مليوناً في العام 2018.

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