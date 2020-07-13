46 محطة لرصد جودة الهواء في الإمارات

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أظهر تقرير إحصائي حديث وصول عدد محطات رصد جودة الهواء في الدولة إلى نحو 46 محطة، استحوذت إمارة أبوظبي على النصيب الأكبر منها بحسب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. وأوضحت البيانات أن أبوظبي استحوذت على النصيب الأكبر من عدد المحطات بنحو 19 محطة وبنسبة 41.3% من الإجمالي، ثم دبي بنحو 14 محطة وبنسبة 30.4%، يليها إمارة عجمان 7 محطات بنسبة 15.2%، ورأس الخيمة 4 محطات أو ما نسبته 8.7% والشارقة محطتين، أي ما يوازي 4.3%.

وتوزعت محطات أبوظبي بواقع 8 في منطقة سكنية و3 في وسط المدينة و3 صناعية و2 في جانب الطريق و3 في منطقة مرجعية، بينما في دبي توزعت بواقع 8 سكنية و2 صناعية و2 في جانب الطريق و2 في مناطق مختلفة. وفي الشارقة، توزعت المحطات بواقع محطة في منطقة سكنية، وأخرى في منطقة صناعية، وفى عجمان 6 محطات في منطقة سكنية، ومحطة في منطقة صناعية، ورأس الخيمة 3 في منطقة سكنية، وواحدة في جانب الطريق.

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