مدير عام بلدية رأس الخيمة: إنجاز أول مشروع تحديث للمباني الحكومية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، عن إنجاز أول مشروع تحديث للمباني الحكومية، والذي تم تطبيقه على 4 مبانٍ تابعة لدائرة بلدية رأس الخيمة، لتحقيق خفض الطاقة والمياه بنسبة 31 %، مشيراً إلى أن استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، التي أطلقتها البلدية خلال العام الماضي ساهمت في تحقيق خفض 7 جيجاوات ساعة من استخدام الكهرباء، و423 جيجاواط ساعة حراري من وفورات الوقود المباشرة.

وأشار إلى أن بلدية رأس الخيمة تعاقدت على تنفيذ مشروعين لتحديث 24 مبنى تابعاً لكل من هيئة رأس الخيمة للمناطق الصناعية «راكز» ومجموعة مدارس أكاديمية رأس الخيمة، بالإضافة إلى توفير مجموعة من فرص التحديث المستهدفة خلال الـ 2020 و2021، كما تم التعاقد والبدء في العمل على مشاريع الطاقة الشمسية الأولية على الأسطح، بما في ذلك أول مشروع للطاقة الشمسية في المباني الحكومية، والذي تم تنفيذه على مواقف سيارات دائرة بلدية رأس الخيمة بقدرة 220 كيلووات.

اطلاق

وأكد الزعابي، أن إطلاق وإنجاز مرحلة التنفيذ الطوعي من برنامج بارجيل «لوائح المباني الخضراء في رأس الخيمة» يساهم في خفض استهلاك المباني المرخصة بموجب شروط بارجيل من الطاقة والمياه بنسبة 30% مقارنة بالمباني التقليدية، لافتاً إلى أن البرنامج الذي أطلق العام الماضي استقطب 279 مشروع وذلك خلال المرحلة الاختيارية، تزامناً مع إطلاق الموقع الإلكتروني لإدارة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة التابع لبلدية رأس الخيمة، ليشكل منصة توفير المعلومات حول الخدمات الحكومية المتاحة وتحديثات المشاريع الجديدة والمستمرة في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

نظام

وأشار إلى أن الدائرة أنشأت نظام إدارة الطاقة والمتوافق مع معيار الآيزو 50001 في مباني البلدية، كنظام رائد ليتم تعميمه فيما بعد على الجهات الأخرى من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة لتركيب 12 محطة شحن عامة للسيارات الكهربائية في إمارة رأس الخيمة من قبل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومختلف الجهات التابعة لحكومة رأس الخيمة.

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