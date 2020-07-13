76 % انخفاض وفيات حوادث المشاة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن جهود الهيئة في تحسين السلامة المرورية، وتعزيز سلامة المشاة، أسهمت في خفض وفيات حوادث المشاة في دبي بنسبة 76.5% خلال الفترة من 2007 إلى 2019، حيث انخفضت نسبة وفيات المشاة من 9.5 حالات وفاة لكل 100 ألف من السكان «145 وفاة» في 2007، إلى 0.59 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان «34 وفاة»، في 2019.

وقال: إن عدد جسور المشاة في دبي ارتفع من 13 جسراً في 2006 إلى 116 جسراً عام 2020، وتعتزم الهيئة تنفيذ 34 جسراً للمشاة خلال الفترة من 2021 إلى 2026، ليرتفع إجمالي عدد جسور المشاة إلى 150 جسراً، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت 3 جسور للمشاة في عامي 2018 و2019، في شوارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، والخوانيج، والمرابع، وسيتم في العام الجاري والعام المقبل الانتهاء من تنفيذ 7 جسور، موزعة على شوارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولطيفة بنت حمدان، وخالد بن الوليد، والأصايل «جسرين»، والعوير، وبني ياس، والخوانيج.

وأضاف: أظهرت مؤشرات أداء ومستهدفات استراتيجية السلامة المرورية، انخفاض وفيات المشاة في الشوارع التي تسجل فيها نسبة كبيرة من حوادث الدهس، حيث انخفض عدد الوفيات على شارع الشيخ زايد من 5 وفيات عام 2018 إلى وفاة واحدة عام 2019، كما انخفض عدد الوفيات على شارع الإمارات من 4 وفيات إلى وفاة واحدة خلال الفترة ذاتها، وانخفض عدد الوفيات في منطقة القوز الصناعية من 3 وفيات إلى صفر وفاة في 2019، مشيراً إلى أن نتائج تقييم تنفيذ جسور المشاة في 8 شوارع حيوية في دبي، خلال 3 سنوات قبل وبعد تنفيذ الجسور، أظهرت انخفاض عدد وفيات حوادث المشاة في المواقع القريبة من جسور المشاة، من 4 وفيات إلى صفر وفاة، وانخفاض عدد الحوادث من 20 حادثاً إلى حادث واحد فقط».

وأوضح أن: «الهيئة تعمل وفق معايير محددة لتحديد مواقع تنفيذ جسور المشاة في دبي، وذلك من خلال دراسات مرورية تراعي كثافة الحركة المرورية، وعدد حوادث المشاة والوفيات، والحد الأقصى لسرعة الطريق، وعدد مسارات الطريق، وكثافة حركة السكان على جانبي الطريق، والمسافة لأقرب معبر مشاة، وموقع مواقف حافلات المواصلات العامة».

وأكد أن الدراسات والإجراءات المتعلقة بحوادث الدهس تشكل جزءاً مهماً من استراتيجية السلامة المرورية التي توليها الهيئة أهمية قصوى، حيث حددت رؤية استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي بـ«صفر وفاة»، لتكون إمارة دبي من الدول الأكثر أماناً في العالم في مجال السلامة المرورية بحلول 2021.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز