تدشين مركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية لدعم مبادرات دبي 10X

المصدر: دبي - البيان

دشّن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية التابع لمركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، والمملوك بالكامل للهيئة. ويعّد مركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية أحد الممكنات الأساسية لمبادرة دبي 10X، حيث يوفر خدمات متنوعة منها المنصات الذكية لإنترنت الأشياء والأمن السيبراني والخدمات المدارة لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة في مسيرة التحول الرقمي.

وتحقيقاً لأهداف رؤية الإمارات 2021 ومبادرات دبي 10X التي أبرزت الدور الريادي لتبني التقنيات الرقمية، قامت المؤسسات الحكومية بتعزيز جهودها الرامية لرفع مؤشر سعادة المتعاملين والحرص على تميّز الأداء في مؤسساتها الحكومية وتوفير أفضل مكان للعيش للمواطنين والمقيمين.

وتماشياً مع التوجيهات الحكومية، يعمل مركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية، والذي أنشأته «مورو»، على تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من تسريع تبني التقنيات الرقمية الحديثة مثل إنترنت الأشياء وتقنيات الأمن السيبراني والتقنيات السحابية وغيرها. كما سيساهم المركز الجديد بتزويد صانعي القرارات بالبيانات والتحليلات اللازمة لاتخاذ القرارات المدروسة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة.

وقال الطاير: «نعمل انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لنجعل من دبي مدينة للمستقبل».

وأضاف: «نتوقع أن يتسارع تبني التقنيات الرقمية في المنطقة مع ضخ المؤسسات الحكومية والخاصة استثمارات كبيرة في تقنيات البنية التحتية الذكية لتمكين تحولها الرقمي. ومن خلال إطلاقنا لمركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية، سنوفر للمؤسسات الحكومية والخاصة سهولة الحصول على بنية تحتية سحابية ذكية ».

وخلال الافتتاح وقّعت مورو اتفاقية شراكة متميزة مع شركتي مايكروسوفت وجونسون كونترولز العالمية.

حلول

يقدم المركز للمتعاملين في المنطقة حلولاً رقمية ذكية تشمل أنظمة رصد وإنذار الحرائق والمراقبة بالفيديو والرصد البيئي وإدارة الطاقة وتتبع ومراقبة الأصول «القياس والتحقق» وغيرها من الخدمات المرتبطة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. كما سيوفر المركز الخدمات المدارة وخدمات الأمن السيبراني والدعم المستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

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