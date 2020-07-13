353 ألف مكالمة حول «كورونا» تلقتها «صحة دبي»

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

تلقى مركز الاتصال في هيئة الصحة بدبي خلال النصف الأول من العام الجاري 709.733 مكالمة منها 353.069 خاصة بفيروس «كورونا» المستجد، وكان منها 140.904 في شهر مايو.

وأشار تقرير صادر عن مركز الاتصال بالهيئة حصلت عليه «البيان» إلى أنه مع بداية تفشي جائحة «كوفيد 19»، قام المركز بإضافة 10 خدمات جديدة لتتماشى مع متطلبات المرحلة وتم توزيعها على مختلف القطاعات المعنية مثل إدارة الصحة العامة للرد على الاستفسارات المختلفة الخاصة بفيروس كورونا وإدارة المختبرات لتسليم نتائج فحص كورونا في حال كانت النتيجة تخلو من الفيروس وفريق سلامة لحجز المواعيد لإجراء فحص كورونا، والرعاية الصحية الأولية لحجز المواعيد لخدمة طبيب لكل مواطن، وإدارة الصحة العامة للتشخيص المبدئي للمتعامل وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على فحص كورونا إن لزم، وفريق التقصي لتسجيل بلاغات الحالات المشتبه بها والحالات المخالطة والحالات المصابة على النظام ليتم استكمال الإجراءات اللازمة من قبل الفرق المعنية وفريق التقصي لتسجيل الحالات الواردة من منشآت العزل، وتسجيل طلبات إعادة الفحص للمصابين على النظام ليتم استكمال الإجراءات اللازمة من قبل الفرق المعنية وفريق تقصٍّ ثالث لتسجيل الحالات والطلبات الواردة من العمالة والشركات على النظام ليتم استكمال الإجراءات اللازمة من قبل الفرق المعنية وفرق متنوعة لإرسال رسائل نصية إرشادية للمتصلين حسب الحالات، وفرق متنوعة ثانية لاستلام وتسجيل الشكاوى وتحويلها للجهة المعنية لاتخاذ اللازم.

تحديات

التحديات التي واجهها المركز في المرحلة الأولى في بداية الأزمة خلال شهري يناير وفبراير والتي تم التعامل معها بكفاءة وفاعلية عالية دون التأثير على جودة الخدمات، شملت إدارة حجم الطلب لتوظيف العدد المناسب خلال الأزمة في ظل عدم توفر المعطيات اللازمة، والتدريب المستمر لجميع الموظفين على المتغيرات المستمرة .

إلغاء المواعيد

وتم التعامل مع التحديات عن طريق إلغاء المواعيد والتحديات المتعلقة بمركز فحص مينا راشد والخوانيج التابع لصحة أبوظبي والتعديل على نطاق الخدمات المقدمة في المراكز، إضافة إلى التواصل مع المعنيين من فرق العمل للتعامل مع الحالات وإغلاقها، مثل التواصل مع الأشخاص المؤكد إصابتهم بالفيروس .

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