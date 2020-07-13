ديانا دسوزا: مواجهة ممرضي «لطيفة» لـ«كورونا» مذهلة

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

«عندما بدأت حالات كورونا بالازدياد تم إعلامنا أن مستشفى لطيفة للنساء والأطفال سيتم تخصيصه لاستقبال وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، في أيام قليلة استطعنا تجهيز المكان وتجهيز مواقعنا، كنت أشعر بالقلق كيف ستكون ردة فعل أفراد الفريق عندما أبلغهم بأننا سنتحول إلى مستشفى يتعامل مع مصابي كوفيد- 19، ولكن ردة الفعل أذهلتني وكانت مختلفة تماماً عما توقعته، فالجميع رحب وبادر بأن يكونوا في الصفوف الأولى للتصدي لهذا الفيروس».. هكذا وصفت ديانا دسوزا - مشرفة تمريض بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال تجربتها من خلال هذه الجائحة.

وتضيف: العمل مع فريق التمريض كان بالنسبة لي قصة لن أنساها وتجربة فريدة من نوعها، كنا نعمل بلا توقف، وكنت أتعجب كيف يمكن لهؤلاء الممرضات العمل 8 إلى 9 ساعات بملابس ومعدات لم يعتادوا عليها، والتعامل مع فئات لم يتعاملوا معها سابقاً، فنحن ممرضات تخصصنا التعامل مع النساء والأطفال، ولكن بفضل روح الفريق والإصرار على النجاح كانت التجربة ناجحة، ونحن لم نكن نعمل فقط في المستشفى ولكن أيضاً لدعم المراكز الخارجية التي تتعامل مع مصابي كوفيد 19.

شعرنا بأننا ممرضات فعلاً وأننا نؤدي دورنا الصحيح خلال تعاملنا مع المصابين، حتى بوجود التحديات لم أجد يوماً ممرضة في مستشفى لطيفة غير مبتسمة ونجد تشجيعهم المستمر للمصابين على الاستمرار في محاربة المرض، ورفع روحهم المعنوية بأننا جميعاً سننتصر على هذا الفيروس.

أكثر المواقف ألماً هي أنه كان يتوجب عليّ إبلاغ اثنتين من زميلاتي بفقدانهما أحد أفراد أسرتهما بفيروس كورونا، كان الأمر صعباً جداً ولا استطيع نسيان دموعهن، هذا لم يؤثر فقط على زميلاتنا بل على الجميع لأننا نحن بطبعية الحال في المستشفى جميعاً نعمل كأسرة واحدة. هذه التجربة غيّرت شخصيتي كثيراً، وطريقة نظرتي للإدارة وأيضاً جعلت مني شخصية أقوى بكثير من قبل.

سبب نجاحنا هو عملنا بروح الفريق الواحد، والدعم المستمر من مديرة المستشفى والمسؤولين فيه ومن القيادة، وكذلك حبنا الكبير لهذا الوطن الذي نعتبره وطننا الثاني، ونعتبر أنفسنا جزءاً منه كان الدافع الذي ساعدنا على النجاح والتميز، وكذلك الإصرار والالتزام الذي كان من كل فرد وكل شخص.

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