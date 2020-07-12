بلدية أبوظبي تنجز أعمال تطوير وتجميل ممشى المشرف

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي أعمال تطوير وتجميل ممشى المشرف على شارع الخليج العربي بطول 2.3 كيلومتر، وذلك بهدف إبراز الشكل الجمالي للمدينة، وتوفير بيئة صحية ومتنفس طبيعي للسكان بمعايير عالمية توفر شروط الأمن والسلامة.

وتضمنت الأعمال المنجزة تأهيل أرضيات الممشى، والبالغ طولها 2.3 كيلومتر، وزراعة 200 شجرة لتظليل الممشى، وطلاء وتحديد مواقع بدء وانتهاء ممارسة رياضة المشي، وكذلك إنشاء 9 مواقع للاستراحات في أماكن متفرقة على طول الممشى، وتركيب 18 مقعد جلوس في هذه الاستراحات. كما تضمنت الأعمال إنشاء 6 ممرات جانبية، لربط مسار الركض بممرات المشاة القائمة على أطراف الطريق وضمان وصول مستخدمي الممشى بسلام وسلاسة لممارسة رياضة المشي، كما تمت زراعة مغطيات تربة بعرض 2 متر بكامل طول الممشى، وكذلك تركيب 9 صناديق مهملات بالاستراحات، بالإضافة إلى صيانة جميع الأصول الزراعية بطول الممشى.

وترمي مثل هذه الأعمال إلى تشجيع وحث أفراد المجتمع على الاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة للحفاظ على لياقتهم البدينة والصحية، وذلك ضمن مساعي بلدية مدينة أبوظبي إلى الارتقاء بجودة المرافق العامة وتلبية الاحتياجات المتنامية للمجتمع، وتعزيز جودة الحيـاة في أبوظبي، وكذلك ترسيخ وتطبيق رؤية البلدية في زيادة الرقعة الخضراء المستدامة في كافة المناطق والشوارع العامة.

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