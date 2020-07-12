حاكم الشارقة يتلقى تعازي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية.

وقدم خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال الهاتفي خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي الذي وافته المنية يوم الخميس في المملكة المتحدة.

داعيا العلي أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عن خالص تقديره وشكره للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مشاعره الأخوية الصادقة في المواساة بفقدان الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.

داعيا الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وعلى المملكة العربية السعودية الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

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